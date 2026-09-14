Se viene una tormenta histórica en septiembre por más de 72 horas desde este lunes 14: alerta máxima por lluvias, granizo y vientos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia urgente por condiciones meteorológicas adversas en México. La interacción del monzón mexicano y ondas tropicales provocará lluvias intensas, tormentas eléctricas y precipitaciones persistentes.

A su vez, el pronóstico del clima anticipa un temporal severo con granizo, ráfagas de viento y riesgo de inundaciones en zonas urbanas y rurales. Las autoridades llaman a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales del SMN y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Se viene una tormenta histórica en septiembre por más de 72 horas desde este lunes 14: alerta máxima por lluvias, granizo y vientos. Fuente: Shutterstock.

¿Cómo estará el clima este lunes 14 de septiembre en México?

Las precipitaciones se mantendrán constantes con variaciones significativas en su volumen según la región geográfica. Para el lunes 14 de septiembre, se esperan las siguientes condiciones:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Sinaloa (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Baja California Sur (sur), Sonora (este y sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Nayarit (este y sur), Jalisco (norte, centro y oeste), Colima, Guanajuato (centro y oeste), Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (norte, oeste y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Coahuila (sur), Nuevo León (sur), Michoacán (sur), Guerrero (oeste, centro y este), Querétaro (sur), Hidalgo (suroeste), Estado de México (norte y centro), Puebla (norte y sureste) y Chiapas (oeste, sur y este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Tamaulipas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Quintana Roo.

Qué fenómeno meteorológico provocará las lluvias

La persistencia de sistemas meteorológicos complejos en el país es la causa principal de este evento climático. El monzón mexicano, en combinación con divergencia en altura sobre el noroeste de México, canales de baja presión en el interior de la República y el paso de la onda tropical núm. 39 por el occidente, genera una inestabilidad atmosférica generalizada.

Adicionalmente, el desplazamiento posterior de una masa de aire frío hacia el golfo de México modificará drásticamente las condiciones térmicas hacia la mitad de la semana.

Pronóstico de lluvias para las próximas 48 horas

Para el martes 15 de septiembre, el temporal continuará afectando al país con la siguiente distribución:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (50 a 75 mm): Baja California Sur (centro y sur), Sonora (este), Chihuahua (oeste), Sinaloa (norte), Durango (oeste), Veracruz (sur) y Oaxaca (este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (oeste), Zacatecas (sur), Nayarit (norte, este y sur), Jalisco (centro, oeste y norte), Colima, Michoacán (oeste, centro y norte), Guerrero (este), Puebla (norte y sureste), y Yucatán (centro y este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Hacia el miércoles 16 de septiembre, las precipitaciones mostrarán el siguiente comportamiento:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (50 a 75 mm): Sonora (norte) y Chihuahua (norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (oeste), Tamaulipas (sur), Puebla (norte y sureste), Veracruz (norte y sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y este) y Tabasco (oeste y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Morelos.

Vientos fuertes y posible caída de granizo

El temporal estará acompañado de actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo en zonas del occidente y centro, y rachas de viento considerables que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. La velocidad del viento se estructurará de la siguiente manera:

Rachas de 60 a 80 km/h : viento de componente norte en el istmo y golfo de Tehuantepec (hacia mediados de semana).

Rachas de 50 a 70 km/h : Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca (istmo de Tehuantepec), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Rachas de 40 a 60 km/h : Baja California, Baja California Sur, golfo de California, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz y Chiapas.

Rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo.

Adicionalmente, se prevé oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California y el golfo de Tehuantepec, así como efectos de mar de fondo con olas de 1.0 a 2.0 metros en costas del Pacífico mexicano.

Se viene una tormenta histórica en septiembre por más de 72 horas desde este lunes 14: alerta máxima por lluvias, granizo y vientos SMN

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

Para el Valle de México, el pronóstico del clima indica un inicio de semana marcado por intervalos de chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas específicas del Estado de México, especialmente hacia el norte y centro, mientras que en la Ciudad de México se prevén intervalos de chubascos de menor intensidad (5 a 25 mm).

Los vientos alcanzarán rachas de 30 a 50 km/h, por lo que se recomienda precaución al transitar por la vía pública.

Temperaturas máximas y mínimas previstas

Mientras un sector del país enfrenta lluvias intensas, el norte de la República mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso, con una onda de calor activa en entidades como Durango, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas (esta última comenzará a ceder hacia el jueves con la llegada de la masa de aire frío):