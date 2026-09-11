Las condiciones meteorológicas en Argentina estarán marcadas por la llegada de un frente de tormentas para el fin de semana que afectará a gran parte de la provincia de Buenos Aires durante el sábado 12 de septiembre.

Según el reporte emitido por el sitio Meteored, las tormentas iniciarán a partir del viernes 11 de septiembre y se extenderán durante el día sábado.

Lluvias fuertes, ráfagas de viento y tormenta eléctrica en Buenos Aires

Las lluvias en la provincia de Buenos Aires se darán, principalmente, en la zona norte del conurbano bonaerense y durante la noche podrían avanzar hacia la Capital Federal y la parte sur.

Además de las tormentas, podrían registrarse intensas ráfagas de viento, lluvias intensas en cortos períodos, caída de granizo y actividad eléctrica , por lo cual es importante seguir de cerca las alertas del Servicio Meteorológico Nacional.

Pronóstico extendido. Captura Meteored

Por su parte, las condiciones climáticas mejorarán durante el día domingo y no se esperan precipitaciones. No obstante, las temperaturas tendrán una tendencia hacia la baja y la próxima semana volverá el frío intenso.

Alerta meteorológica amarilla por fuertes vientos en Buenos Aires

A través del sistema de alerta temprana, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que se encuentra vigente una alerta de nivel amarillo por fuertes vientos en la zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires y el área costera, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Las zonas afectadas

Berisso, Ensenada, Verónica, Chascomús, Pila, Dolores, Castelli, General Conesa, General Lavalle, Maipú, General Juan Madariaga, Ayacucho, Coronel Vidal, Balcarce, General Pueyrredón, Mar del Plata, Mar del Tuyú, Pinamar, Villa Gesell, Miramar, Necochea y Costa de Tres Arroyos.