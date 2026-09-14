El Gobierno confirmó una inversión de más de $300.000 millones para avanzar con la construcción y puesta en funcionamiento de la Base Naval Integrada de Ushuaia, una obra estratégica para la presencia argentina en el extremo sur del país.

El proyecto será financiado con recursos del Estado y la partida correspondiente será incluida en el Presupuesto 2027 que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso. Según lo previsto, la obra estaría terminada en 2029.

Cómo será la nueva base militar de Ushuaia

El proyecto contempla una infraestructura de gran escala destinada a concentrar distintas capacidades militares y logísticas en un punto estratégico del extremo austral.

La ubicación permitirá aprovechar la conexión directa con el canal Beagle, además de su proximidad con el aeropuerto de Ushuaia. El predio se encuentra separado del área urbana y tiene acceso directo al frente marítimo.

De acuerdo con los detalles difundidos sobre el proyecto, la Base Naval Integrada contempla alrededor de 39.000 metros cuadrados de superficie cubierta, distribuidos en diferentes instalaciones.

Entre ellas se proyectan edificios de comando, alojamientos, depósitos, infraestructura logística y un helipuerto.

Ushuaia, la nueva puerta estratégica hacia la Antártida

Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

Uno de los principales objetivos de la obra es fortalecer el papel de Ushuaia como punto estratégico para las operaciones hacia la Antártida.

La ubicación de la ciudad permite conectar el territorio continental argentino con las rutas marítimas hacia el continente blanco. Por ese motivo, la nueva base podría tener un papel central en tareas logísticas, militares y de apoyo antártico .

El canciller Pablo Quirno destacó que la infraestructura será argentina y estará construida con recursos nacionales, aunque posteriormente otros países podrían utilizarla para cuestiones logísticas vinculadas con sus operaciones antárticas.