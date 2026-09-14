En un análisis profundo sobre la actual coyuntura geopolítica, el analista internacional Fabián Calle planteó en Cuentas Claras por El Cronista Stream una visión estratégica para la Argentina, enmarcada en el renovado interés de Estados Unidos por la región.

Para el experto, el país se encuentra ante una ventana de oportunidad única tras dos décadas de escasa influencia: “Nosotros hace 20 años hemos perdido toda influencia, como Malvinas. La inmensa estupidez estratégica de Galtieri de abril del 82 nos alejó”.

Según Calle, el actual escenario global es una partida de ajedrez donde el alineamiento con Washington no es solo una elección ideológica, sino una necesidad pragmática.

“El mero hecho de que Estados Unidos empiece este proceso y que Trump le agregue esta endorfina masiva a todo el proceso, a nosotros nos es de inmensa utilidad”, afirmó, aunque advirtió que el desafío principal reside en la dirigencia local: “Hay que hacer un gran esfuerzo para este tema ponerlo bajo un paraguas”.

El “norte” global y el ajedrez del Ártico y la Antártida: qué ve Calle

Calle puso el foco en la competencia entre las superpotencias, señalando que la relevancia de los recursos naturales ha vuelto a colocar al hemisferio sur en el radar de las potencias nucleares. Sobre la Antártida, fue contundente: “En 20 años se termina la protección ambiental y no se va a renovar. La van a explotar las grandes potencias, los van a explotar las grandes potencias que tengan capacidades de desembarcar ahí con herramientas para explotarlo”.

Al respecto, desestimó las disputas territoriales clásicas, calificándolas de “ficción” ante el pragmatismo de las potencias: “Para las grandes potencias mundiales, la Antártida es una zona sin soberanía. [...] Por lo tanto, los triangulitos que nos enseñan, que nos peleamos, porque se superpone el chileno con el argentino, toda esa boludez, porque en el fondo es una ficción”.

El tablero bipolar y el rol de China del que habla el mundo

Respecto a la relación con el gigante asiático, el analista sostuvo que el juego de China es “acercar a China a través de aliados internos, financiar a los aliados, acercarla económicamente”. En ese sentido, analizó la posición de la Argentina: “China no es un player en Antártida, Magallanes y Drake por razones geográficas. Estados Unidos sabe que China hoy va a optar por cooptar a Taiwán, no para atacar a Taiwán, en menos en los próximos 5, 6, 7, 8 años”.

Para Calle, la Argentina debe moverse con astucia en este esquema, ya que “Estados Unidos tiene mucho poder sobre Argentina, gobierne quien gobierne, entre otros motivos porque no tenemos moneda nacional hace 60 años”.

Cuál es la advertencia sobre el escenario local

Finalmente, al evaluar la posible llegada de candidatos afines a la línea de Donald Trump, como el caso de Jair Bolsonaro en Brasil, Calle se mostró escéptico sobre la existencia de “salvadores” externos: “A nosotros nos conviene cuatro años de Lula [haciendo referencia a su postura política]... a nosotros nos beneficia mucho. Nos beneficia que él siga con esa postura prochina, prorrusa, antiamericana. Nos vendría bien”.

Sin embargo, cerró con un llamado a la prudencia y a la profesionalización de la política exterior: “Aquel que se presente en la Argentina mientras Trump esté en el poder, tiene que entender que la administración Trump quiere la reelección de Milei. [...] No es un tipo que está con las manos atadas”.