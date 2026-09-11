La alerta meteorológica es por 24 horas.

El tiempo desmejorará con fuerza este viernes 11 de septiembre en distintos sectores del norte argentino. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas fuertes que alcanza zonas del noreste y sureste de Chaco y Formosa.

Las condiciones meteorológicas se volverán inestables durante este viernes, con un escenario que puede incluir tormentas fuertes, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Por su parte, la alerta meteorológica emitida por el SMN indica que estos fenómenos podrían complicar la jornada y generar interrupciones momentáneas en las actividades.

Tormentas fuertes, rayos y posible caída de granizo

El desarrollo de las tormentas podría darse de manera aislada o en diferentes momentos de la jornada, con algunos núcleos capaces de alcanzar mayor intensidad.

Entre los fenómenos previstos se encuentran lluvias intensas en períodos cortos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y granizo, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones oficiales.

El nivel amarillo del sistema de alertas del SMN representa un escenario en el que pueden registrarse fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones temporarias.

Qué zonas de Chaco están bajo alerta

En la provincia de Chaco, el aviso alcanza sectores ubicados en el noreste y sureste del territorio provincial.

La cobertura de la alerta no comprende necesariamente a toda la provincia, por lo que resulta importante consultar el mapa oficial y las actualizaciones del SMN para conocer la evolución del fenómeno en cada zona.

El SMN emitió una alerta meteorológica de nivel amarillo

Las tormentas pueden generar cambios rápidos en las condiciones del tiempo, especialmente durante el período de mayor actividad.

Qué zonas de Formosa están bajo alerta

En Formosa, la advertencia también alcanza sectores del noreste y sureste provincial.

En estas áreas se espera una jornada marcada por la inestabilidad, con posibilidad de tormentas de variada intensidad y fenómenos asociados como actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo.

La situación puede evolucionar durante el día, por lo que las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse informados mediante los canales oficiales.

Las recomendaciones ante la llegada del temporal

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, es importante tomar algunas precauciones: