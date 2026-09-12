Las lluvias serán en la Ciudad de Buenos Aires.

Las condiciones meteorológicas en Argentina estarán marcadas por la llegada de un frente de tormentas para el fin de semana que afectará a gran parte de la provincia de Buenos Aires durante el sábado 12 de septiembre.

Según el reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, las tormentas se extenderán durante el día sábado y traerán un marcado descenso en las temperaturas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Lluvias fuertes, ráfagas de viento y tormenta eléctrica en Buenos Aires

Las lluvias en la provincia de Buenos Aires se darán, principalmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las zonas aledañas del conurbano bonaerense.

Además de las tormentas, podrían registrarse intensas ráfagas de viento, lluvias intensas en cortos períodos, caída de granizo y actividad eléctrica , por lo cual es importante seguir de cerca las alertas del Servicio Meteorológico Nacional.

Por su parte, las condiciones climáticas mejorarán durante el día domingo y no se esperan nuevas precipitaciones. No obstante, las temperaturas tendrán una tendencia hacia la baja y la próxima semana volverá el frío intenso.

Las lluvias podrían extenderse.

Alerta meteorológica amarilla por fuertes vientos en Buenos Aires

A través del sistema de alerta temprana, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que se encuentra vigente una alerta de nivel amarillo por fuertes vientos en la zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires y el área costera, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Las zonas afectadas

Berisso, Ensenada, Verónica, Chascomús, Pila, Dolores, Castelli, General Conesa, General Lavalle, Maipú, General Juan Madariaga, Ayacucho, Coronel Vidal, Balcarce, General Pueyrredón, Mar del Plata, Mar del Tuyú, Pinamar, Villa Gesell, Miramar, Necochea y Costa de Tres Arroyos.