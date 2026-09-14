Alerta del SMN | Se aproxima una masa de aire polar que invadirá al país con temperaturas extremas y lluvias intensas: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que este lunes 14 de septiembre se registrará un ambiente cálido en el Valle de México y la Megalópolis, aunque también se esperan lluvias fuertes en el Estado de México y chubascos en la Ciudad de México.

De acuerdo con el pronóstico regional, un canal de baja presión, en combinación con una circulación ciclónica en los niveles altos de la atmósfera, favorecerá las precipitaciones. El Estado de México podría registrar lluvias puntualmente muy fuertes, principalmente en las zonas centro y noroeste, mientras que en la CDMX, Morelos y Tlaxcala se prevén lluvias con intervalos de chubascos.

Se viene una tormenta histórica en septiembre por más de 72 horas desde este lunes 14: alerta máxima por lluvias, granizo y vientos SMN

Clima en CDMX este lunes 14 de septiembre

Para la Ciudad de México, el SMN pronostica cielo de medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, se espera un ambiente fresco y frío en las zonas más elevadas, donde también podrían formarse bancos de niebla.

Durante la tarde, las temperaturas aumentarán y habrá condiciones favorables para la presencia de lluvias. En la capital se pronostican intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros en 24 horas.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que podrían registrarse algunas afectaciones en vialidades.

Los horarios en los que se prevé lluvia en la CDMX son:

15 horas: temperatura máxima de 25 °C.

18 horas: temperatura máxima de 21 °C.

21 horas: temperatura máxima de 17 °C.

¿A qué hora lloverá en el Estado de México este lunes 14 de septiembre?

En el Estado de México, la mañana comenzará con cielo medio nublado, presencia de bruma y ambiente fresco, además de temperaturas frías en las zonas de mayor altitud.

Para la tarde se espera un ambiente más cálido, con cielo de medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos.

Las precipitaciones podrían ser más intensas en algunos puntos, especialmente en el norte y centro del estado. El SMN también advierte que las lluvias fuertes pueden generar:

Encharcamientos Inundaciones Deslaves Actividad eléctrica Posible caída de granizo

SMN advierte por posibles afectaciones

Septiembre suele registrar una importante actividad de sistemas tropicales y precipitaciones en México. La presencia simultánea del monzón mexicano, ondas tropicales y sistemas de baja presión puede favorecer cambios rápidos en las condiciones meteorológicas, con periodos de calor intenso seguidos por tormentas.

Por este motivo, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del SMN y de Protección Civil, especialmente en las entidades donde se esperan lluvias de mayor intensidad.