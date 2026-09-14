Los docentes universitarios volverán a realizar un paro de 24 horas el próximo jueves 17 de septiembre, por lo que durante esa jornada no habrá clases en las instituciones que adhieran a la medida.

La protesta se da en medio del conflicto salarial y presupuestario que mantienen los gremios del sector.

En La Plata, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (Adulp) confirmó su adhesión y convocó a interrumpir las actividades durante toda la jornada.

Paro docente del jueves 17 de septiembre: quiénes no tendrán clases

La huelga fue definida por Adulp durante una asamblea en la que los docentes analizaron la situación salarial y el financiamiento de las universidades públicas. El paro tendrá una duración de 24 horas y se realizará el jueves 17 de septiembre.

De esta manera, los estudiantes de las facultades de la UNLP cuyos docentes adhieran al reclamo podrían encontrarse con la suspensión de clases durante esa jornada. La medida forma parte de un plan de lucha que también se desarrolla en otras universidades nacionales.

La medida afectará el dictado de clases en las facultades que adhieran y se da en medio del reclamo por salarios, presupuesto y financiamiento educativo. Fuente: Shutterstock maroke

Por qué los docentes universitarios hacen paro

El reclamo está vinculado principalmente con la recomposición de los salarios docentes, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y un aumento de los recursos destinados a las universidades, la ciencia y la tecnología.

Los gremios sostienen que la situación salarial continúa siendo uno de los principales puntos de conflicto y reclaman avances en la negociación con el Gobierno nacional.

En ese marco, la jornada de protesta coincidirá con una nueva reunión paritaria y una movilización hacia el Palacio Pizzurno.

Podría haber un nuevo paro de 48 horas en octubre

La protesta del jueves podría no ser la última. Durante la asamblea, los docentes también resolvieron impulsar ante Conadu y el Frente Gremial la posibilidad de realizar un paro de 48 horas si no se alcanza una respuesta considerada suficiente en materia salarial.

Además, Adulp anunció que acompañará la convocatoria a una Quinta Marcha Federal, prevista para comienzos de octubre, como parte de las acciones para reclamar mayor financiamiento para la educación universitaria.