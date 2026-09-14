El pronóstico contempla precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y, en algunas regiones, posible caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un comienzo de semana marcado por lluvias fuertes en distintos puntos de México. El pronóstico contempla precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y, en algunas regiones, posible caída de granizo.

El organismo también advirtió que las lluvias más intensas podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. El escenario se mantendrá durante las próximas 96 horas, aunque con variaciones según cada región del país.

El pronóstico contempla precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y, en algunas regiones, posible caída de granizo. Gemini IA

Lluvias intensas: cuáles serán los estados más afectados

Para este lunes 14 de septiembre, el SMN pronostica lluvias muy fuertes con puntuales intensas en el norte de Sinaloa, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros. También se esperan lluvias fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca.

Chiapas, Guerrero, Puebla, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y otras entidades también tendrán precipitaciones, aunque con acumulados menores. En Ciudad de México, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán se prevén intervalos de chubascos.

El SMN señaló que estas condiciones estarán relacionadas con el monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y la onda tropical número 39, además de la inestabilidad atmosférica.

El pronóstico de lluvias para martes y miércoles

Durante el martes 15 de septiembre, Sinaloa volverá a registrar lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, mientras que Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Veracruz y Oaxaca también tendrán precipitaciones importantes. En otras zonas del occidente y centro habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Para el miércoles 16, el panorama cambiará parcialmente. Sonora y Chihuahua tendrán lluvias fuertes con puntuales significativas, mientras que Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco registrarán chubascos con lluvias puntuales fuertes.

El SMN también prevé viento de componente norte con rachas de hasta 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Además, continuarán condiciones de calor extremo en estados del noroeste y norte del país.

Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco: alerta para el jueves

El jueves 17 de septiembre será uno de los días con mayor intensidad de precipitaciones en el sureste mexicano. El pronóstico anticipa lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

También se esperan lluvias fuertes en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí y Puebla, mientras que otras entidades del norte, occidente y sureste tendrán chubascos. El viento de componente norte podría alcanzar rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

De acuerdo con el SMN, las lluvias fuertes a intensas podrían generar aumentos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Las rachas de viento, además, podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios.