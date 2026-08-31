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El inicio de la semana estará marcado por condiciones meteorológicas adversas en parte del oeste del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes 31 de agosto, a lo largo de gran parte de la jornada.
De acuerdo con el SMN, las tormentas afectarán diferentes sectores de San Luis y La Rioja, donde se espera la presencia de lluvias intensas, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento capaces de generar inconvenientes.
Alerta por tormentas, granizo y viento fuerte
Según informó el SMN, el área bajo alerta será afectada por tormentas, algunas de las cuales podrían alcanzar intensidad fuerte de manera localizada.
Entre los principales fenómenos previstos se encuentran:
- Caída ocasional de granizo.
- Frecuente actividad eléctrica.
- Ráfagas que pueden superar los 70 km/h.
- Lluvias intensas en cortos períodos.
Además, se prevén acumulados de precipitación de entre 15 y 30 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de forma puntual en algunos sectores.
Las zonas afectadas por el diluvio
Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno climático afectará a las siguientes localidades de las provincias mencionadas:
San Luis:
- Zona baja de Chacabuco
- Zona baja de Junín
- Zona baja de Libertador General San Martín
- Zona baja de Ayacucho
- Zona serrana de Ayacucho
- Zona serrana de Belgrano
- Zona serrana de Coronel Pringles
- Zona serrana de Juan Martín de Pueyrredón
- Zona serrana de Libertador General San Martín
- Zona baja de Belgrano
- Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón
- Zona baja de Coronel Pringles
- Zona baja de General Pedernera
La Rioja:
- General Juan Facundo Quiroga
- General San Martín
- Rosario Vera Peñaloza
Qué indica la alerta amarilla del SMN
La alerta amarilla advierte sobre fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar inconvenientes en actividades cotidianas y generar riesgos para la población.
Ante este escenario, las autoridades recomiendan mantenerse informados mediante los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por las fuertes ráfagas de viento.
Con este pronóstico, Córdoba, San Luis y La Rioja se preparan para una jornada marcada por la inestabilidad y las lluvias durante gran parte del lunes y que podrían extenderse hacia el resto de la semana.