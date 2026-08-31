Llega el último diluvio del mes con tormentas por 96 horas: tormentas y granizo confirmado en Jalisco, Veracruz y Puebla

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Conagua emitieron una alerta por lluvias severas que afectarán de manera prioritaria a Jalisco, Veracruz y Puebla durante los próximos cuatro días.

El clima en México alcanzará niveles de riesgo crítico debido al impacto del monzón mexicano, la onda tropical núm. 34 y la interacción de vaguedades con un potencial ciclón tropical. Esta combinación desatará episodios de tormentas con granizo e intensas precipitaciones de forma ininterrumpida.

Las autoridades advierten que los acumulados de agua y el mal tiempo se prolongarán por 96 horas consecutivas, desde este lunes 31 de agosto hasta el jueves 3 de septiembre.

Por los próximos 4 días, Conagua advierte inundaciones y deslaves en más de 15 estados por monzón y posible ciclón tropical en el Pacífico. SMN

Alerta por tormentas fuertes en Jalisco, Veracruz y Puebla a partir de este lunes

En Jalisco, la alerta por lluvias contempla acumulados muy fuertes de 50 a 75 mm este lunes en las regiones este, centro y oeste, manteniendo chubascos intensos durante el resto de la semana. Por su parte, la costa jalisciense experimentará un peligroso incremento en el oleaje.

El estado de Veracruz enfrentará lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en el sur del territorio, acompañadas de actividad eléctrica constante.

Para Puebla, el reporte oficial prevé lluvias fuertes de 25 a 50 mm en la zona oeste al inicio del periodo, con un incremento importante a lluvias muy fuertes hacia el martes y miércoles en el oeste y sureste del estado.

Llega el último diluvio del mes con tormentas por 96 horas: tormentas y granizo confirmado en Jalisco, Veracruz y Puebla. Fuente: Shutterstock.

Ráfagas de viento y caída de granizo

El pronóstico del SMN confirma ráfagas de viento de hasta 50 km/h para Jalisco, Veracruz y Puebla, las cuales podrían provocar la caída de árboles, lonas y anuncios publicitarios en zonas urbanas y de carretera.

Asimismo, la presencia de celdas de tormenta provocará la caída de granizo en las tres entidades. En el ámbito marítimo, las costas de Jalisco registrarán olas de 1.5 a 3.0 metros de altura, representando un peligro severo para la navegación y actividades turísticas.

Recomendaciones de Protección Civil / SMN

El SMN alerta que estas precipitaciones generarán el rápido incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas y deslaves en regiones montañosas de Jalisco, Veracruz y Puebla.

Protección Civil exhorta a la población a evitar cruzar arroyos crecidos y extremar precauciones al conducir. Además, en las zonas serranas de Puebla, se anticipan temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante las madrugadas, por lo que se pide atender los avisos oficiales ante el riesgo de heladas nocturnas.