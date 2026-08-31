En esta noticia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Conagua emitieron una alerta por lluvias extremas debido al impacto del monzón mexicano, la onda tropical núm. 34 y la amenaza de formación de un nuevo ciclón tropical.
El clima en México sufrirá una severa degradación a lo largo de 96 horas consecutivas. El paso de fenómenos combinados desatará tormentas intensas, choque de temperaturas y condiciones de alto riesgo desde este lunes 31 de agosto hasta el jueves 3 de septiembre.
Las autoridades meteorológicas advierten que el potencial de emergencias urbanas y deslaves se mantendrá activo de forma ininterrumpida durante los próximos cuatro días.
¿Cómo estará el clima este lunes 31 de agosto?
Las precipitaciones más severas se registrarán en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Oaxaca, donde los acumulados de agua alcanzarán el rango de 75 a 150 mm a partir de mitad de semana.
Por su parte, entidades como Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Veracruz, Chiapas y Michoacán enfrentarán embates con lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm.
En la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Guanajuato y Querétaro, el pronóstico oficial prevé intervalos de chubascos continuos con acumulados que oscilarán entre los 25 y 50 mm.
Hay alerta por ráfagas de viento y caída de granizo
El reporte técnico confirma ráfagas de viento de hasta 70 km/h para los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, capaces de derribar infraestructura frágil y provocar la caída de árboles. En la franja del norte y noroeste, las rachas se mantendrán entre 40 y 60 km/h.
Las celdas de tormentas con granizo y actividad eléctrica afectarán de manera prioritaria al occidente, centro y norte de la República Mexicana. Asimismo, las costas del Pacífico experimentarán oleaje elevado de 3.0 a 4.0 metros de altura en la península de Baja California Sur, y de hasta 3.0 metros en Jalisco y Colima.
Recomendaciones de Protección Civil / SMN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que estas precipitaciones generarán el incremento acelerado en los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas y desgajamiento de cerros.
Se exhorta a la población a evitar cruzar corrientes de agua, asegurar objetos exteriores propensos a volarse por las rachas de viento y mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil. Para las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, se pide extremar precauciones ante el descenso de temperaturas de 0 a 5 °C durante las madrugadas.