Por los próximos 4 días, Conagua advierte inundaciones y deslaves en más de 15 estados por monzón y posible ciclón tropical en el Pacífico.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Conagua emitieron una alerta por lluvias extremas debido al impacto del monzón mexicano, la onda tropical núm. 34 y la amenaza de formación de un nuevo ciclón tropical.

El clima en México sufrirá una severa degradación a lo largo de 96 horas consecutivas. El paso de fenómenos combinados desatará tormentas intensas, choque de temperaturas y condiciones de alto riesgo desde este lunes 31 de agosto hasta el jueves 3 de septiembre .

Las autoridades meteorológicas advierten que el potencial de emergencias urbanas y deslaves se mantendrá activo de forma ininterrumpida durante los próximos cuatro días.

Por los próximos 4 días, Conagua advierte inundaciones y deslaves en más de 15 estados por monzón y posible ciclón tropical en el Pacífico. Magnific

¿Cómo estará el clima este lunes 31 de agosto?

Las precipitaciones más severas se registrarán en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Oaxaca, donde los acumulados de agua alcanzarán el rango de 75 a 150 mm a partir de mitad de semana.

Por su parte, entidades como Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Veracruz, Chiapas y Michoacán enfrentarán embates con lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm.

En la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Guanajuato y Querétaro, el pronóstico oficial prevé intervalos de chubascos continuos con acumulados que oscilarán entre los 25 y 50 mm.

Por los próximos 4 días, Conagua advierte inundaciones y deslaves en más de 15 estados por monzón y posible ciclón tropical en el Pacífico. SMN

Hay alerta por ráfagas de viento y caída de granizo

El reporte técnico confirma ráfagas de viento de hasta 70 km/h para los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, capaces de derribar infraestructura frágil y provocar la caída de árboles. En la franja del norte y noroeste, las rachas se mantendrán entre 40 y 60 km/h.

Las celdas de tormentas con granizo y actividad eléctrica afectarán de manera prioritaria al occidente, centro y norte de la República Mexicana. Asimismo, las costas del Pacífico experimentarán oleaje elevado de 3.0 a 4.0 metros de altura en la península de Baja California Sur, y de hasta 3.0 metros en Jalisco y Colima.

Recomendaciones de Protección Civil / SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que estas precipitaciones generarán el incremento acelerado en los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas y desgajamiento de cerros.

Se exhorta a la población a evitar cruzar corrientes de agua, asegurar objetos exteriores propensos a volarse por las rachas de viento y mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil. Para las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, se pide extremar precauciones ante el descenso de temperaturas de 0 a 5 °C durante las madrugadas.