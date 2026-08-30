El lunes 31 de agosto volverá a estar marcado por condiciones de tiempo inestable en el norte.

El avance de un sistema de inestabilidad provocará lluvias y tormentas, con posibilidad de actividad eléctrica y fenómenos de mayor intensidad en distintos sectores de la región.

Las provincias que permanecerán bajo vigilancia son Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, aunque el impacto del fenómeno variará según cada zona.

La situación meteorológica comenzaría a cambiar recién durante el martes 1 de septiembre, cuando se espera una disminución progresiva de las precipitaciones y una mejora general de las condiciones.

Alerta por lluvias y tormentas: cuáles son las zonas afectadas

El episodio de mal tiempo alcanzará a diferentes localidades de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, donde se esperan lluvias y, en algunos casos, tormentas con actividad eléctrica.

Formosa

En Las Lomitas, Pirané, Formosa capital y Clorinda, el pronóstico anticipa lluvias que podrían estar acompañadas por tormentas eléctricas.

Además, en determinados momentos de la jornada podrían registrarse precipitaciones de mayor intensidad.

Chaco

En Chaco, las localidades alcanzadas serán Resistencia, Juan José Castelli, Presidencia Roque Sáenz Peña, Villa Ángela y General José de San Martín.

En estos sectores se prevén lluvias a lo largo del día. Aunque las precipitaciones serán el principal fenómeno, también podrían producirse tormentas aisladas.

Corrientes

Para Corrientes capital, Empedrado y Paso de los Libres, el escenario estará dominado por las lluvias y la persistencia de condiciones de tiempo inestable durante la jornada.

Misiones

En Misiones, el panorama será más complejo en Posadas, Apóstoles, Oberá, Eldorado y Bernardo de Irigoyen.

En estas localidades se esperan tormentas acompañadas de actividad eléctrica, por lo que el tiempo podría presentar períodos de mayor intensidad.

Tormentas y lluvias: así será el tiempo este lunes 31 de agosto en Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. Shutterstock / Composición Canva

Cómo seguirá el tiempo el lunes 31 y martes 1

Durante el lunes 31 de agosto, el mal tiempo continuará en distintos puntos del norte argentino. Las lluvias y tormentas podrían extenderse durante buena parte de la jornada, manteniendo la inestabilidad en la región.

La mejora llegaría recién el martes 1 de septiembre. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones comenzarían a alejarse de manera progresiva y las condiciones meteorológicas tenderían a estabilizarse.