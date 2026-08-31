Se aproxima el diluvio del año el lunes 31 de agosto: tormentas de granizo, fuertes ráfagas de viento de 70 km/h y ola de frío polar aparecerán en Formosa

El cierre de agosto estará signado por la llegada de un sistema frontal de gran magnitud que afectará a la provincia de Formosa. Durante la primera mitad del lunes se aguarda un escenario de severa inestabilidad atmosférica, con tormentas fuertes, abundante caída de agua y ráfagas de viento , cediendo de manera progresiva hacia la tarde.

Alerta por severas precipitaciones y temporal en Formosa

La provincia enfrentará complicaciones climáticas de consideración a lo largo del lunes 31 de agosto, presentando variaciones marcadas entre el turno mañana y el vespertino.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, regirá un pronóstico de tormentas fuertes con probabilidades de precipitaciones de entre el 70% y el 100%.

Con el transcurrir de la jornada, la intensidad del fenómeno comenzará a disminuir, pasando a lluvias aisladas hacia la tarde con chances de entre el 10% y el 40%, hasta alcanzar un cielo parcialmente nublado y probabilidades casi nulas por la noche.

Se aproxima el diluvio del año el lunes 31 de agosto: tormentas de granizo, fuertes ráfagas de viento de 70 km/h y ola de frío polar aparecerán en Formosa Freepik

En cuanto a las marcas térmicas, se registrará una mínima de 15°C durante las primeras horas y un ascenso posterior que alcanzará una máxima de 25°C por la tarde, con vientos moderados del sector sur y sudoeste que irán rotando al sector norte hacia el cierre del día.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas fuertes

Ante el desarrollo de eventos meteorológicos que puedan generar anegamientos o riesgo en la vía pública , los organismos oficiales sugieren tomar las siguientes precauciones:

Evitar la circulación: No salir de las viviendas salvo que resulte estrictamente necesario y evitar desplazarse por calles o caminos anegados.

Asegurar elementos en el exterior: Retirar o fijar objetos que puedan ser arrastrados por la acción del viento, como macetas, sillas de jardín o toldos.

Precaución en la vía pública: No refugiarse debajo de árboles, marquesinas o carteles publicitarios que puedan colapsar por las ráfagas.

Gestión de residuos: Limpiar desagües y sumideros, y evitar sacar la basura a la vía pública para no obstruir los canales de drenaje.

Cómo estará el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)

A diferencia de la situación prevista para el norte del país, el Área Metropolitana de Buenos Aires no presentará alertas por fenómenos climáticos severos durante el inicio de la semana.

La jornada del lunes 31 de agosto transcurrirá con condiciones de estabilidad, destacándose un cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones.

Las marcas térmicas en el AMBA oscilarán entre los 11°C de mínima en las primeras horas de la mañana y alcanzarán los 19°C de máxima hacia el horario vespertino.

Los vientos soplarán de moderados a leves desde el sector este y sudeste, marcando el comienzo del nuevo mes sin riesgo de lluvias significativas.