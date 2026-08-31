Llega la temporada de los grandes diluvios: tormentas y borrascas podrán dejar lluvias torrenciales, nieve y fuertes vientos que ya preocupan a todos

El mes de septiembre llega con un cambio importante en el calendario meteorológico de España. Este martes 1 comienza oficialmente la nueva temporada de borrascas y danas, una campaña que se extenderá durante 2026-2027 y en la que los fenómenos de mayor impacto volverán a recibir nombres propios.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) participará por décimo año en este sistema coordinado junto a otros servicios meteorológicos europeos. En total, la lista contempla 21 nombres, desde Adam hasta Walter , que podrán utilizarse para identificar borrascas y danas capaces de provocar episodios meteorológicos especialmente adversos.

Eso no significa que España vaya a sufrir 21 temporales ni que todos los episodios de lluvias reciban un nombre. El bautismo se reserva para aquellos sistemas con potencial suficiente para generar un gran impacto en amplias zonas, con fuertes vientos, lluvias intensas, nevadas o mala mar.

Llega la temporada de los grandes diluvios: tormentas y borrascas podrán dejar lluvias torrenciales, nieve y fuertes vientos que ya preocupan a todos Fuente: Shutterstock Shutterstock

Temporada de borrascas y danas: estos son los 21 nombres preparados por AEMET

La temporada de borrascas y danas 2026-2027 comenzará con Adam como primer nombre disponible. Después llegarán Bruna, Charles, Diane, Eric, Flora y Gabriel, siguiendo una lista establecida previamente por los organismos meteorológicos.

El listado completo está formado por Adam, Bruna, Charles, Diane, Eric, Flora, Gabriel, Heloise, Igor, Julia, Kevin, Lola, Michel, Nathalie, Oscar, Paola, Rafael, Sandra, Thomas, Vera y Walter.

Los nombres alternan entre masculinos y femeninos. Además, proceden de los distintos países integrantes del Grupo Suroeste europeo y se seleccionan buscando que puedan pronunciarse con cierta facilidad en varios idiomas.

AEMET explica que en esa selección “se intenta (aunque es difícil) que sean pronunciables en todos los idiomas”. Sin embargo, se han “sacrificado algunas letras como la Q y la U porque tienen pocos nombres que comiencen por ellas”.

La lista no implica que todos vayan a utilizarse. Los nombres aparecerán únicamente a medida que se desarrollen borrascas y danas de gran impacto que cumplan los criterios establecidos por los servicios meteorológicos europeos.

Cuándo una borrasca o una DANA recibirá un nombre propio

Uno de los puntos clave de la nueva temporada de borrascas y danas es que no cualquier episodio de mal tiempo será bautizado. El criterio está ligado al nivel de riesgo que pueda generar el sistema meteorológico.

Las borrascas podrán recibir un nombre cuando obliguen a activar avisos naranjas o rojos por vientos muy fuertes y exista previsión de que puedan causar un impacto importante en varias zonas geográficas.

También podrán nombrarse cuando existan avisos naranjas o rojos por lluvias o nevadas intensas combinados con avisos amarillos por viento. En el caso de las danas, las precipitaciones intensas o persistentes adquieren especial relevancia.

Una DANA es una depresión aislada en niveles altos de la atmósfera que se separa de la circulación general. Su formación no significa automáticamente que vaya a producir inundaciones o lluvias torrenciales: AEMET recuerda que no todas las danas tienen un gran impacto.

El nombre, por tanto, funcionará como una señal para identificar con mayor facilidad aquellos episodios que puedan tener consecuencias importantes sobre personas, bienes, infraestructuras o actividades.

Lluvias torrenciales, nevadas y vientos: qué fenómenos pueden traer las borrascas y danas

La temporada de borrascas y danas concentra algunos de los fenómenos meteorológicos más adversos que pueden afectar a España durante los meses de otoño e invierno.

Los sistemas de bajas presiones pueden dejar rachas de viento muy fuertes, precipitaciones persistentes, temporales marítimos, nevadas y episodios de mala mar. La combinación concreta dependerá de la posición y evolución de cada borrasca o DANA.

En las borrascas, los vientos fuertes suelen estar asociados a importantes diferencias de presión atmosférica. Cuanto más profunda sea una baja, mayores pueden ser las rachas en determinadas zonas, aunque no es necesario que exista una ciclogénesis explosiva para que reciba un nombre.

AEMET señala que bautizar estos sistemas “favorece la comunicación más efectiva” ante temporales de viento, mala mar, lluvia y nieve. El objetivo es que la población pueda reconocer mejor cada episodio y seguir con mayor facilidad los avisos oficiales.

El sistema también permite diferenciar un temporal de otro cuando varias borrascas atraviesan Europa sucesivamente y facilita estudiar posteriormente su evolución y sus consecuencias.

España coordina los nombres con Francia, Portugal y otros países europeos

España no decide de forma independiente los nombres de la temporada de borrascas y danas. AEMET forma parte del denominado Grupo Suroeste europeo junto con los servicios meteorológicos de Francia, Portugal, Bélgica, Luxemburgo y Andorra.

Participan Météo-France, el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA), Weather Belgium (RMI), MeteoLux y el Servei Meteorològic Nacional de Andorra.

El primer servicio meteorológico que detecte un episodio que cumpla los criterios establecidos puede asignarle el siguiente nombre disponible. Una vez bautizado, el fenómeno mantiene esa denominación durante todo su ciclo de vida.

Existe además coordinación con otros grupos europeos: Reino Unido, Irlanda y Países Bajos forman el Grupo Oeste; Noruega, Suecia y Dinamarca integran el Grupo Norte; y Alemania, Austria, Suiza, Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría forman el Grupo Central.

Italia, Eslovenia, Croacia, Macedonia del Norte, Montenegro y Malta integran otro grupo para el Mediterráneo central, mientras que Grecia, Chipre e Israel forman parte del correspondiente al Mediterráneo oriental.

Récord de borrascas y danas con nombre durante la última temporada

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El inicio de la nueva temporada de borrascas y danas llega después de una campaña excepcionalmente activa. Durante 2025-2026 se alcanzó el récord de 19 sistemas con nombre propio dentro del Grupo Suroeste.

La sucesión comenzó con Alice, nombrada el 7 de octubre, y terminó con Therese, el 16 de marzo. El registro superó ampliamente las cifras habituales de campañas anteriores.

Hasta entonces, el máximo correspondía a la temporada 2023-2024, cuando se contabilizaron 17 borrascas de gran impacto con nombre propio.

La cifra tampoco permite anticipar cómo será la campaña que comienza este 1 de septiembre. Que existan 21 nombres disponibles no significa que vayan a utilizarse todos ni supone una previsión de que España vaya a registrar ese número de temporales.

Será la evolución atmosférica durante los próximos meses la que determine cuántas borrascas y danas alcanzan finalmente los requisitos necesarios para entrar en la lista de grandes episodios meteorológicos de la temporada.