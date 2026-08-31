Llega el diluvio del año este lunes 31 de agosto: tormentas, lluvias y fuertes ráfagas de viento en Corrientes

El cierre de agosto estará marcado por la llegada de un sistema frontal que afectará de manera directa al territorio correntino. Durante las primeras horas de la semana se registrará un escenario de inestabilidad atmosférica, con precipitaciones moderadas y desarrollo de tormentas aisladas antes de la paulatina mejora del tiempo hacia la tarde.

Alerta por severas precipitaciones y temporal en Corrientes

La provincia enfrentará el impacto del frente de inestabilidad durante la jornada del lunes 31 de agosto, con condiciones cambiantes a lo largo del día.

Durante las primeras horas de la madrugada y la mañana, se registrarán tormentas aisladas y lluvias de intensidad variable, con probabilidades de precipitación que oscilarán entre el 10% y el 40%.

Con el correr del día, las precipitaciones irán perdiendo fuerza progresivamente, dando paso a un cielo parcialmente nublado por la tarde y la noche, cuando las chances de lluvia descenderán por debajo del 10% .

Llega el diluvio del año este lunes 31 de agosto: tormentas, lluvias y fuertes ráfagas de viento en Corrientes

El viento soplará desde el sector sur y sudoeste con velocidades moderadas, mientras que los valores térmicos marcarán una mínima de 15°C durante la mañana y un posterior ascenso hasta alcanzar una máxima de 23°C hacia el horario vespertino.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas fuertes

Frente al desarrollo de fenómenos meteorológicos con capacidad de impacto en la vía pública, las autoridades oficiales emitieron las siguientes pautas de prevención:

Evitar la circulación: No salir de las viviendas salvo que resulte estrictamente necesario y evitar desplazarse por calles o caminos anegados.

Asegurar elementos en el exterior: Retirar o fijar objetos que puedan ser arrastrados por la acción del viento, como macetas, sillas de jardín o toldos.

Precaución en la vía pública: No refugiarse debajo de árboles, marquesinas o carteles publicitarios que puedan colapsar por la acción de las ráfagas.

Gestión de residuos: Limpiar desagües y sumideros, y evitar sacar la basura a la vía pública para no obstruir los canales de drenaje.

Cómo estará el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)

A diferencia de lo previsto para la provincia del Litoral, el Área Metropolitana de Buenos Aires no registrará alertas por fenómenos severos durante el inicio de la semana.

La jornada del lunes 31 de agosto transcurrirá con condiciones climáticas estables, destacándose un cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones.

Las marcas térmicas en el AMBA oscilarán entre los 11°C de mínima durante las primeras horas de la mañana y alcanzarán los 19°C de máxima hacia la tarde.

Los vientos soplarán de leve a moderado desde el sector este y sudeste, marcando el inicio del nuevo mes sin riesgo de lluvias de consideración.