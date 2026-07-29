El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) monitorea el avance de la última gran tormenta de julio que podría afectar con fuertes lluvias, vientos inestables y granizo a varias provincias de la Argentina.

Durante las próximas 48 horas, un nuevo frente frío podría originar intensas precipitaciones en distintas regiones, con la provincia de Buenos Aires como una de las zonas bajo mayor seguimiento.

Cuándo llegarán las lluvias más fuertes a Buenos Aires

El sistema comenzará a avanzar entre el jueves y el viernes desde la Patagonia hacia el centro del país. A medida que se desplace, aumentarán las probabilidades de lluvias sobre la provincia de Buenos Aires y el AMBA.

Los modelos meteorológicos anticipan precipitaciones de variada intensidad, con acumulados que en algunos sectores podrían superar los 30 milímetros, aunque la evolución del sistema todavía puede modificar el pronóstico.

Las probabilidades de lluvias aumentarán a partir del jueves y viernes sobre la provincia de Buenos Aires y el AMBA. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

Cuáles son las provincias que estarán afectadas por las lluvias y tormentas

Las previsiones del SMN alertan por tiempo inestable en las siguientes zonas del país:

Neuquén y Río Negro (cordillera): lluvias y nevadas.

Centro de los Andes : precipitaciones persistentes en áreas de montaña.

Corrientes : tormentas con acumulados de entre 30 y 50 mm.

Este de Entre Ríos : lluvias y tormentas.

Provincia de Buenos Aires y AMBA : lluvias entre el jueves y el viernes.

Litoral: persistirá la inestabilidad durante el inicio de agosto.

Qué se espera después del frente frío

Tras el paso del sistema, las lluvias tenderán a disminuir sobre Buenos Aires a medida que el frente avance hacia el Atlántico. En cambio, el noreste argentino podría continuar con precipitaciones durante el primer fin de semana de agosto.

Como el pronóstico aún puede ajustarse, los especialistas recomiendan seguir los informes oficiales del SMN para conocer la evolución de las tormentas y las posibles alertas meteorológicas.