El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja por el ingreso de una fuerte tormenta a las zonas del centro y el litoral del país. Este peligroso pronóstico podría traer inundaciones y ser acompañado de otros fenómenos más fuertes.

Las condiciones meteorológicas avecinan un escenario complejo con dos días en donde el mal clima será una constante marcado por el granizo, fuertes vendavales y condiciones inestables.

La tormenta del siglo: cómo será el diluvio de esta semana

El fenómeno estará caracterizado por un elevado nivel de inestabilidad atmosférica que favorecerá el desarrollo de tormentas de rápida evolución, algunas de las cuales alcanzarán intensidad fuerte a severa.

La principal complicación radicará en la precipitación acumulada en lapsos muy cortos, previéndose valores de entre 20 y 50 mm (que podrían verse superados de forma puntual), lo que genera riesgo directo de anegamientos temporarios y saturación rápida de desagües en zonas urbanas.

En cuanto a la actividad eléctrica y el granizo, el sistema estará acompañado por una intensa y constante descarga eléctrica debido a las fuertes corrientes ascendentes dentro de las nubes de tormenta. Esta misma dinámica propiciará la formación y posterior caída de granizo de diversos tamaños, afectando principalmente áreas expuestas, cultivos y vehículos que no se encuentren bajo cubierta.

Las precipitaciones serán constantes y rondarán los 20 milímetros de caída de agua por día (Fuente: ChatGPT). ChatGPT - creada con IA

Por último, el viento jugará un rol determinante a través de ráfagas fuertes y de dirección variable asociadas a los desplomes de aire frío de las tormentas.

Estas rachas superarán con facilidad los 60 a 70 km/h, con capacidad para provocar la caída de ramas, voladura de objetos sueltos y eventuales interrupciones en el suministro eléctrico en las localidades más afectadas.

Qué localidades están bajo alerta por tormentas

El SMN informó que estas provincias se verán afectadas por el fenómeno climático de esta semana:

Buenos Aires: AMBA, CABA, La Plata, Bahía Blanca, Carmen de Patagones, Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Necochea, Tres Arroyos, La Costa, Pinamar y Villa Gesell.

Entre Ríos: Concordia, Gualeguaychú, Colón, Federación, San Salvador, Concepción del Uruguay, Paraná, Diamante, Victoria, Nogoyá, Tala, Villaguay, Feliciano y Federal.

Santa Fe: Rosario, Santa Fe de la Vera Cruz, San Lorenzo, Constitución, Caseros, General López, Villa Constitución, La Capital, Las Colonias, San Jerónimo, San Martín y Garay.

Corrientes: Monte Caseros, Goya, Curuzú Cuatiá, Esquina, Mercedes, Paso de los Libres, Sauce y Bella Vista.

¿Cómo seguirá el clima en Buenos Aires durante el resto de la semana?

Luego de las lluvias del lunes, el tiempo continuará mayormente inestable, aunque con menor probabilidad de precipitaciones: