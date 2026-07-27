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El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja por el ingreso de una fuerte tormenta a las zonas del centro y el litoral del país. Este peligroso pronóstico podría traer inundaciones y ser acompañado de otros fenómenos más fuertes.
Las condiciones meteorológicas avecinan un escenario complejo con dos días en donde el mal clima será una constante marcado por el granizo, fuertes vendavales y condiciones inestables.
La tormenta del siglo: cómo será el diluvio de esta semana
El fenómeno estará caracterizado por un elevado nivel de inestabilidad atmosférica que favorecerá el desarrollo de tormentas de rápida evolución, algunas de las cuales alcanzarán intensidad fuerte a severa.
La principal complicación radicará en la precipitación acumulada en lapsos muy cortos, previéndose valores de entre 20 y 50 mm (que podrían verse superados de forma puntual), lo que genera riesgo directo de anegamientos temporarios y saturación rápida de desagües en zonas urbanas.
En cuanto a la actividad eléctrica y el granizo, el sistema estará acompañado por una intensa y constante descarga eléctrica debido a las fuertes corrientes ascendentes dentro de las nubes de tormenta. Esta misma dinámica propiciará la formación y posterior caída de granizo de diversos tamaños, afectando principalmente áreas expuestas, cultivos y vehículos que no se encuentren bajo cubierta.
Por último, el viento jugará un rol determinante a través de ráfagas fuertes y de dirección variable asociadas a los desplomes de aire frío de las tormentas.
Estas rachas superarán con facilidad los 60 a 70 km/h, con capacidad para provocar la caída de ramas, voladura de objetos sueltos y eventuales interrupciones en el suministro eléctrico en las localidades más afectadas.
Qué localidades están bajo alerta por tormentas
El SMN informó que estas provincias se verán afectadas por el fenómeno climático de esta semana:
- Buenos Aires: AMBA, CABA, La Plata, Bahía Blanca, Carmen de Patagones, Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Necochea, Tres Arroyos, La Costa, Pinamar y Villa Gesell.
- Entre Ríos: Concordia, Gualeguaychú, Colón, Federación, San Salvador, Concepción del Uruguay, Paraná, Diamante, Victoria, Nogoyá, Tala, Villaguay, Feliciano y Federal.
- Santa Fe: Rosario, Santa Fe de la Vera Cruz, San Lorenzo, Constitución, Caseros, General López, Villa Constitución, La Capital, Las Colonias, San Jerónimo, San Martín y Garay.
- Corrientes: Monte Caseros, Goya, Curuzú Cuatiá, Esquina, Mercedes, Paso de los Libres, Sauce y Bella Vista.
¿Cómo seguirá el clima en Buenos Aires durante el resto de la semana?
Luego de las lluvias del lunes, el tiempo continuará mayormente inestable, aunque con menor probabilidad de precipitaciones:
- El martes 28 de julio el cielo permanecerá mayormente nublado, con temperaturas entre 12 °C y 17 °C. Si bien no se esperan lluvias importantes, todavía podrían persistir sectores húmedos y embarrados producto de las precipitaciones del día anterior.
- Para el miércoles 29 de julio, el ingreso de aire más frío hará descender la temperatura hasta una mínima de 9 °C, mientras que la máxima apenas alcanzará los 12 °C, con cielo cubierto durante gran parte de la jornada.
- El jueves 30 de julio volverán algunos períodos de sol y el ambiente será más estable. Se espera una mínima de 7 °C y una máxima de 16 °C.
- Finalmente, el viernes 31 de julio continuará el tiempo fresco, con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 9 °C y 18 °C.