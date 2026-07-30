El clima en la Argentina para el fin de semana se perfila con varias provincias afectadas por la inestabilidad, ya sea por fuertes tormentas, intensas lluvias, caída de granizo o ráfagas de viento. Por eso, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por las consecuencias del fenómeno.

En este caso, la zona del litoral del país será la más afectada con varias provincias en alarma por la llegada de una fuerte tormenta, según el último informe del organismo climático. El pronóstico advierte que las anegaciones, inundaciones y riesgo para las personas que estén al aire libre .

¿Cómo será el pronóstico el fin de semana?

La formación de una ciclogénesis (un sistema de baja presión muy profundo a nivel de superficie) profundizará el ingreso de aire húmedo e inestable proveniente del norte sobre toda la cuenca del Litoral argentino. Este proceso desencadenará un severo deterioro del tiempo que se extenderá durante las jornadas del viernes y sábado.

El fenómeno se caracterizará por una combinación crítica de lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, acompañadas por una destacada actividad eléctrica y la probabilidad de caída puntual de granizo. Los acumulados de agua superarán de manera rápida los 50 a 80 mm en varias localidades de la región en un lapso corto de tiempo.

Un aspecto central de esta tormenta será el viento. A medida que el centro de baja presión se intensifique y desplace, se generarán mucha inestabilidad y ráfagas que rondarán entre los 60 y 90 km/h, lo que incrementa el riesgo de caída de ramas, postes de luz y anegamientos temporarios en zonas urbanas y rurales.

Bertha continúa su desplazamiento por el golfo de México mientras las autoridades mantienen vigilancia sobre su evolución. Shutterstock

Los días más complejos de la tormenta

El momento de mayor severidad en el sur de la región (Entre Ríos y sur de Santa Fe) ocurrirá entre la tarde/noche del viernes y la madrugada del sábado. Posteriormente, las franjas de tormenta avanzarán de forma progresiva hacia el centro y norte del Litoral durante todo el día sábado.

Hacia la jornada del domingo, el desplazamiento del sistema hacia el Atlántico y el ingreso de una masa de aire más fría y seca permitirán una mejora gradual en las condiciones de estabilidad, dejando a su paso un marcado descenso de las temperaturas en todo el noreste argentino.

Cabe destacar que el informe del SMN lanzó una alerta meteorológica a corto plazo para las provincias mencionadas, las cuales tendrán tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo, durante la jornada de este miércoles 29 de julio.

Las principales localidades afectadas

Entre Ríos: Paraná, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Victoria, Gualeguay, Concordia, Federación, San José de Feliciano, La Paz y Villaguay.

Santa Fe: Rosario, Villa Constitución, Santa Fe Capital, Santo Tomé, Reconquista, Avellaneda, Rafaela, Esperanza, San Lorenzo y Coronda.

Corrientes: Corrientes Capital, Paso de la Patria, Goya, Esquina, Mercedes, Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres, Santo Tomé e Ituzaingó.

Misiones: Posadas, Garupá, Oberá, Leandro N. Alem, Eldorado y Puerto Iguazú.

Chaco: Resistencia, Barranqueras, Presidente de la Plaza y General San Martín.

Formosa: Clorinda y Formosa Capital.

Las medidas de seguridad para estas localidades

En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional enumeró un listado de precauciones a tomar durante las próximas horas:

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrojados por el viento.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.



