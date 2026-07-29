Inumet informó que desde la tarde del viernes 31 de julio y hasta la noche del sábado 1º de agosto “se prevé un período de tormentas fuertes, puntualmente severas”, que afectará inicialmente el litoral oeste y se desplazará gradualmente hacia el noroeste durante el sábado.

Durante ese evento, informó el organismo, se esperan acumulados de precipitación de entre 40 y 60 milímetros, con registros que podrán ser puntualmente superiores.

En las zonas afectadas por las tormentas podrán registrarse rachas de viento muy fuertes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y lluvias abundantes en cortos períodos, detalla el aviso.

Este anuncio del Inumet va en la misma dirección que lo adelantado por otros profesionales. Por ejemplo, el meteorólogo Guillermo Ramis expresó ayer que el sábado sería “el peor día”, con lluvias y tormentas en todo el país, y un acumulado del orden de los 45 milímetros.