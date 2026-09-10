Las tormentas serán durante el jueves 10 y viernes 11.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para Córdoba, para este jueves 10 de septiembre y que se mantendrá por, al menos, 48 horas.

Según el organismo, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad. Algunas podrían ser localmente fuertes y provocar precipitaciones intensas en períodos cortos, granizo y ráfagas de viento.

La alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

Qué fenómenos se esperan

El SMN prevé valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque advirtió que esas cifras pueden ser superadas de manera puntual en algunos sectores.

El mayor riesgo estará vinculado con la intensidad de las lluvias en lapsos breves, que podrían generar anegamientos temporarios, dificultades para circular y acumulación de agua en calles y caminos .

El temporal se extenderá en gran parte d ela provincia de Córdoba.

También se esperan ráfagas fuertes y la posibilidad de caída de granizo, por lo que las condiciones podrían variar rápidamente durante el desarrollo de las tormentas.

Cuáles son las zonas bajo alerta amarilla

Las localidades que experimentarán la mayor parte de este fenómeno meteorológico son:

Juárez Celman, Zona baja de Río Cuarto, Punilla, Zona serrana de Calamuchita, Zona serrana de Río Cuarto, Zona serrana de Colón, Zona serrana de Ischilín, Zona serrana de Santa María, Zona serrana de Totoral, Zona baja de Calamuchita, Zona baja de Santa María, Oeste de Pocho, Oeste de San Alberto, Oeste de San Javier, Zona baja de Cruz del Eje, Zona baja de Minas, Zona baja de Colón, Zona baja de Totoral y Córdoba Capital.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Ante este escenario, el organismo meteorológico recomienda: