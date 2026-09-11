Llega un fuerte temporal en septiembre: 48 horas de tormentas, granizo y lluvias intensas golpearán estas zonas con fuertes ráfagas de viento

La AEMET prevé un jueves marcado por fuertes contrastes meteorológicos en España. Mientras buena parte del país tendrá cielos poco nubosos o despejados, el sureste peninsular y Baleares concentrarán los episodios de mayor inestabilidad.

Los chubascos y tormentas podrán ser fuertes o muy fuertes durante la madrugada y las primeras horas del día en áreas de Almería, Murcia, sur de la Comunidad Valenciana y las islas Pitiusas.

Además, las temperaturas sufrirán un descenso notable en el mar de Alborán, el tercio sureste y Baleares, al mismo tiempo que subirán las máximas en buena parte de la mitad norte.

El episodio más adverso se espera a primeras horas, con posibilidad incluso de granizo grande y rachas fuertes de viento en el litoral sur de la Comunidad Valenciana.

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AEMET prevé tormentas muy fuertes y granizo grande en estas zonas

La AEMET sitúa el foco de la inestabilidad en el sureste de España y Baleares. Durante la madrugada y primeras horas se esperan chubascos acompañados de tormenta en varias áreas del Mediterráneo.

Las regiones con mayor probabilidad de registrar fenómenos intensos son Almería, Murcia, el sur de la Comunidad Valenciana y las islas Pitiusas.

En algunos puntos, los chubascos y tormentas podrán alcanzar intensidad fuerte o muy fuerte, especialmente durante las primeras horas de la jornada.

La situación será especialmente delicada en la Comunidad Valenciana. Allí existe probabilidad de chubascos muy fuertes acompañados de tormenta, granizo grande y rachas fuertes en el litoral de la mitad sur.

En Baleares, AEMET también mantiene la posibilidad de tormentas y precipitaciones intensas durante las primeras horas. La predicción marítima oficial recoge incluso la posibilidad de alguna precipitación muy fuerte al comienzo del día.

Qué tiempo hará el viernes y el sábado en España: así seguirá la previsión de AEMET

Después del episodio de tormentas previsto para este jueves en el sureste y Baleares, el tiempo tenderá a estabilizarse durante el viernes 11 de septiembre en buena parte de España. AEMET apunta a un predominio de cielos poco nubosos o despejados en amplias zonas del interior y del norte, con menos inestabilidad que durante la jornada anterior.

Las temperaturas tenderán además a recuperarse en varias áreas. En zonas del norte y sistemas montañosos, las mínimas podrán subir de forma moderada o incluso notable, mientras las máximas avanzarán de manera más suave. En el Pirineo navarro, aragonés y catalán no se esperan tormentas ni precipitaciones significativas durante el viernes.

El sábado 12 de septiembre mantendrá, en términos generales, un escenario estable en buena parte del país. En muchas zonas predominarán nuevamente los cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas sin grandes cambios o con ligeros ascensos de las máximas.

La evolución apunta así a una pérdida progresiva de la inestabilidad que marcará el jueves. Aun así, la situación puede variar por zonas y AEMET mantiene activa su vigilancia meteorológica hasta 72 horas, por lo que conviene seguir las actualizaciones ante posibles cambios en avisos, viento o precipitaciones.