No habrá clases el lunes 12: será feriado y los alumnos tendrán un fin de semana largo de tres días en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fé.

El Ministerio de Educación Nacional confirmó que el lunes 12 de octubre no habrá clases en los colegios oficiales del país debido al feriado nacional por el Día de la Raza o Día de la Diversidad Étnica y Cultural , una jornada que también alcanzará a las instituciones educativas de los municipios colombianos de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, de acuerdo con la aplicación del calendario de festivos nacionales.

La suspensión de actividades corresponde al calendario oficial de festivos en Colombia, por lo que las instituciones educativas ajustan su programación académica para retomar las clases al día siguiente.

La disposición se articula con las secretarías de educación departamentales y municipales para garantizar la correcta organización del calendario académico y el regreso ordenado de estudiantes y docentes tras la jornada festiva.

¿Por qué no habrá clases el lunes 12 de octubre en Colombia?

El lunes 12 de octubre será feriado nacional por la conmemoración del Día de la Raza o Día de la Diversidad Étnica y Cultural, una fecha incluida en el calendario oficial de festivos de Colombia. En 2026, la jornada coincide directamente con el lunes, por lo que no es necesario trasladarla a otra fecha.

No habrá clases el lunes 12: será feriado y los alumnos tendrán un fin de semana largo de tres días en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fé. ChatGPT

La Ley Emiliani establece el traslado al lunes de determinados festivos cuando su fecha de celebración no coincide con ese día. En este caso, como el 12 de octubre de 2026 cae lunes, el descanso se mantiene en su fecha correspondiente y conforma un fin de semana largo junto con el sábado 10 y el domingo 11 de octubre.

Estos colegios no tendrán clases el lunes 12 de octubre

La suspensión de clases aplica a los colegios oficiales de calendario A en Colombia, que concentran la mayor parte de la matrícula pública y ajustan su cronograma a los lineamientos definidos por las autoridades educativas, debido al feriado nacional.

Esto incluye a las instituciones oficiales ubicadas en los municipios de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, siempre que desarrollen sus actividades dentro del calendario académico correspondiente y no exista una programación institucional excepcional para esa jornada.

En el caso de los colegios privados, cada institución puede manejar su propio calendario académico; aun así, los festivos nacionales forman parte de las jornadas que deben contemplarse en la organización escolar. Por eso, se aconseja a los padres y acudientes verificar con cada colegio la fecha exacta de retorno a clases.

¿Cuándo será el regreso a clases tras el feriado nacional del 12 de octubre?

El retorno a las aulas está previsto para el martes 13 de octubre, una vez finalizado el festivo nacional. A partir de esa fecha, los establecimientos educativos deben continuar con su programación académica habitual y cumplir las horas de clase exigidas por la normativa.

No se trata de un receso escolar extraordinario, sino de una jornada festiva puntual, por lo que el calendario académico sigue su curso normal después del lunes festivo para estudiantes y docentes en todo el país, incluidos los establecimientos educativos de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

¿Qué otros festivos quedan en Colombia después del 12 de octubre?

El puente festivo de octubre no será el último descanso nacional de 2026. Después del lunes 12, el calendario contempla otras fechas importantes: