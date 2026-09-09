Llega un diluvio histórico en septiembre: serán 48 horas de tormentas, granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento

México se prepara para un período de lluvias fuertes a muy fuertes durante los próximos días, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las condiciones estarán asociadas con el monzón mexicano , canales de baja presión y el desplazamiento de ondas tropicales.

Para el jueves 10 de septiembre, el pronóstico contempla lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en Sonora y Sinaloa. También se esperan precipitaciones fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco y Colima.

Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, mientras que las rachas de viento podrían alcanzar entre 50 y 70 km/h en algunas entidades. El SMN también advierte sobre posibles encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y deslaves.

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes?

El jueves, además de Sonora y Sinaloa, se esperan lluvias de 25 a 50 milímetros en entidades como Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El pronóstico señala que el monzón mexicano continuará afectando al noroeste, mientras que la onda tropical número 38 avanzará sobre el sureste. Una nueva onda tropical, la número 39, se aproximará posteriormente a la península de Yucatán y al sureste mexicano.

Llega un diluvio histórico en septiembre: serán 48 horas de tormentas, granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. SMN

Tormentas, granizo y fuertes ráfagas

Durante este período también continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país. Para el jueves se prevén temperaturas superiores a 45 °C en el noreste de Baja California y de entre 40 y 45 °C en sectores de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El SMN advierte que las lluvias fuertes a intensas pueden generar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones, además de descargas eléctricas y granizo. Las rachas fuertes de viento también podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.