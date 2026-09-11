Un frente frío avanza lentamente sobre distintas zonas de Estados Unidos y favorecerá la formación de lluvias intensas y tormentas fuertes.

El fenómeno se desplazará desde las Grandes Llanuras y el valle del Mississippi hacia el noreste, con focos capaces de generar ráfagas de viento dañinas e inundaciones.

El riesgo se mantendrá este viernes 11 de septiembre, cuando el frente avance sobre las Grandes Llanuras del norte y central y el Medio Oeste superior.

Viernes 11 de septiembre: alertan por tormentas fuertes, granizo y ráfagas de viento peligrosas

De acuerdo con lo señalado por expertos de AccuWeather, mientras que el frente avanza hacia el sureste, durante el viernes se esperan tormentas fuertes con ráfagas.

Un nuevo sistema se extenderá sobre las Grandes Llanuras del norte y central y el Medio Oeste superior.

Las tormentas intensas tendrán lugar desde el centro de Nebraska y el centro-norte de Kansas hasta el norte de Minnesota y el noroeste de Wisconsin. Durante la tarde y la noche del viernes los principales riesgos serán

Ráfagas de viento dañinas

Granizo

Lluvias intensas

Posibles tornados

Hay alerta por fuertes tormentas para este viernes. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Alertan que el mal tiempo durará todo el fin de semana

El escenario de inestabilidad no finalizará el viernes. El sábado continuarán las tormentas con lluvias intensas en el sureste, mientras que en algunas zonas del valle del Mississippi y la región de los Grandes Lagos podrían registrar fuertes precipitaciones con ráfagas.

Para el domingo, se espera una nueva ronda de tormentas severas en el centro-norte de Estados Unidos con riesgo de lluvias abundantes, granizo y ráfagas de viento localizadas.