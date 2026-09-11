Se confirmó la llegada del primer buque de guerra del país: promete ser el más fuerte de Latinoamérica con tecnología bélica vanguardista.

Colombia ha comenzado la construcción de su primera fragata nacional en los astilleros de Cotecmar. Este proyecto simboliza un avance significativo para la industria naval y la defensa del país.

La Plataforma Estratégica de Superficie (PES) se transformará en el buque de guerra más grande jamás construido en territorio colombiano, con el fin de modernizar de manera integral la flota de la Armada.

La fragata posee no solo implicancias militares, sino que también tiene un impacto en el ámbito industrial y estratégico. Esta se construye íntegramente en el país, aplicando ingeniería local y asegurando la transferencia de tecnología internacional, lo que fortalece la autonomía operativa y el desarrollo del sector naval colombiano.

En un contexto regional en el que las armadas avanzan hacia plataformas más flexibles y digitalizadas, la PES se perfila como una de las fragatas más modernas de América Latina en términos de diseño, versatilidad y capacidad de adaptación a diversos escenarios operativos.

Se confirmó la llegada del primer buque de guerra del país: promete ser el más fuerte de Latinoamérica con tecnología bélica vanguardista. Imagen creada con IA

Un diseño actual que cumple con estándares internacionales

La fragata colombiana se basa en el diseño Damen SIGMA Clase 10514, reconocido por su efectividad en diversas armadas y elaborado con una arquitectura modular. Esta característica permite la integración gradual de sistemas de combate, sensores y tecnología, evitando la necesidad de rediseñar la plataforma para futuras modernizaciones.

Con dimensiones de 107,5 metros de eslora, 14,02 metros de manga y un calado de 3,9 metros, la PES combina un tamaño considerable con estabilidad y eficiencia operacional. Su construcción, efectuada mediante 52 bloques de acero naval, optimiza los procesos industriales

Plataforma estratégica: fortaleciendo la respuesta de la Armada colombiana

La Plataforma Estratégica de Superficie se considera un instrumento versátil que incrementa significativamente la capacidad de respuesta de la Armada de Colombia frente a variadas amenazas. Esta innovación posibilita la operatividad sin necesidad de buques especializados para cada misión específica, abordando tanto desafíos convencionales como no convencionales.

Esta plataforma ha sido diseñada como un buque multipropósito, adecuado para llevar a cabo una amplia variedad de misiones tanto en el Caribe como en el Pacífico. Su diseño integral le otorga la habilidad de participar en operaciones de defensa naval, así como en actividades de seguridad marítima y cooperación internacional.

Entre las funciones principales que se consideran para esta plataforma se encuentran:

Guerra antisuperficie, antisubmarina y antiaérea.

Control y vigilancia del espacio marítimo.

Protección de rutas comerciales y puertos estratégicos.

Apoyo a operaciones internacionales y ejercicios combinados.

Se confirmó la llegada del primer buque de guerra del país: promete ser el más fuerte de Latinoamérica con tecnología bélica vanguardista. Archivo El Cronista

Fragatas colombianas: estrategia naval y tecnología OTAN

Más allá de su capacidad operativa, el valor estratégico de la fragata reside en su nivel de integración tecnológica y su interoperabilidad con fuerzas aliadas. La PES estará preparada para operar con estándares compatibles con la OTAN, lo que facilita la participación de Colombia en ejercicios y operaciones conjuntas.

Con la proyección de cuatro fragatas, Colombia realiza un avance significativo en su estrategia naval y se consolida como un actor relevante en la industria de defensa regional.

Al mismo tiempo, el programa refuerza la autonomía industrial del país. La construcción local posibilitará el desarrollo de capacidades propias para el mantenimiento, actualización y eventual modernización de la flota, disminuyendo costos y dependencia externa.

Desarrollo de la PES: Posibilidades y refuerzo de la capacidad naval.

La edificación de la Plataforma Estratégica de Superficie (PES) no solo indica un progreso en tecnología, sino que también favorece la apertura de nuevas posibilidades de colaboración internacional. Las autoridades colombianas han comenzado a forjar asociaciones con empresas del sector defensa de distintas naciones, con el objetivo de incrementar la investigación y el desarrollo en el ámbito naval del país.

Esta estrategia tiene como finalidad posicionar a Colombia en un lugar relevante en el contexto de la industria de defensa a nivel mundial. Por otro lado, la inclusión de ingenieros y técnicos locales en el proceso de producción de la fragata favorecerá el fortalecimiento de competencias profesionales en el área naval.

Mediante programas de capacitación y adiestramiento, se espera la formación de un capital humano de alta calificación que potencie la sostenibilidad y la innovación en el sector. Así, Colombia no solo erige un buque de guerra, sino que establece un recorrido hacia un futuro más autónomo y competitivo en la defensa nacional.

Colombia avanza en la construcción de la fragata PES en 2 años.

Colombia espera concluir la construcción de la fragata PES en un plazo de dos años, lo que permitirá integrar el buque a la flota naval con tecnología de punta y operaciones más eficientes. Esta fragata en particular incluirá un sistema de combate avanzado que mejora la capacidad de respuesta ante los desafíos marítimos actuales y futuros en la región.Además, la fabricación local de la PES no solo genera empleos, sino que también establece un precedente para futuros proyectos de defensa y colaboración en la industria naval. Con la experiencia adquirida, Colombia se posiciona como un referente en la construcción de plataformas navales en América Latina, promoviendo un crecimiento sostenido en el sector de defensa.