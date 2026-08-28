La acumulación de sarro en la ducha puede hacer que el agua deje de salir con la misma fuerza de siempre. Con el paso del tiempo, los minerales presentes en el agua se adhieren en el cabezal y terminan obstruyendo sus pequeños orificios, lo que provoca que algunos chorros pierdan intensidad o salgan en distintas direcciones.

Aunque existen distintos métodos caseros para combatir este problema, hay una alternativa que permite remover los depósitos de cal sin tener que frotar demasiado: el ácido cítrico.

Cómo limpiar los orificios de la ducha con ácido cítrico

El procedimiento es sencillo y requiere pocos elementos. El ácido cítrico puede conseguirse en comercios especializados, tiendas de productos de limpieza y algunas ferreterías. Su acción permite ablandar y remover las acumulaciones de sarro que quedan adheridas al cabezal.

Para realizar la limpieza, primero hay que preparar una solución con dos o tres cucharadas de ácido cítrico y agua tibia. Si el cabezal de la ducha puede desmontarse, conviene retirarlo para facilitar que todos los orificios queden en contacto con la mezcla.

Una vez colocado dentro del recipiente, hay que dejarlo en remojo durante 30 minutos y hasta una hora. Después de ese tiempo, se puede utilizar un cepillo de dientes viejo para desprender los restos de sarro que todavía permanezcan sobre la superficie.

Por último, es importante enjuagar el cabezal con abundante agua antes de volver a colocarlo. De esta manera se eliminan los residuos que hayan quedado después del proceso de limpieza.

Sarro en la ducha: el ácido cítrico ayuda a remover la cal acumulada en los orificios del cabezal y permite mejorar la salida del agua. Chatgpt

Por qué aparece el sarro y cómo evitar que vuelva a tapar la ducha

El sarro se forma principalmente por la dureza del agua. Cuando el agua contiene una concentración elevada de minerales como calcio y magnesio, estos pueden acumularse progresivamente tanto en las tuberías como en los pequeños conductos del cabezal de la ducha.

Por eso, limpiar el cabezal una sola vez puede no ser suficiente. Para reducir la posibilidad de que los orificios vuelvan a obstruirse, se recomienda realizar un mantenimiento periódico, revisar que el agua salga correctamente y prestar atención a cualquier cambio en la intensidad o dirección de los chorros.

Entre las medidas que pueden incorporarse a la rutina de limpieza se encuentran:

Limpiar el cabezal al menos una vez al mes.

Secar la ducha después de utilizarla para reducir la humedad.

Revisar los pequeños orificios con frecuencia para detectar posibles obstrucciones.

Considerar la instalación de filtros o sistemas antisarro cuando el agua de la vivienda contiene una elevada cantidad de minerales.

Con estos cuidados, es posible mantener los orificios del cabezal despejados durante más tiempo y conservar una buena presión de agua en la ducha.