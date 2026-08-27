Cuando el sarro comienza a cubrir los grifos y las llaves del baño o la cocina, recuperar su brillo puede parecer una tarea complicada. Sin embargo, existe una alternativa a los remedios caseros más conocidos: el ácido cítrico, un compuesto presente de forma natural en los cítricos y que también se comercializa en forma de cristales.

Su principal ventaja es que actúa sobre los depósitos minerales y las manchas provocadas por el agua dura. Preparado en una concentración adecuada, puede ayudar a desprender el sarro sin recurrir a productos de limpieza más agresivos. La clave está en aplicarlo correctamente, dejarlo actuar durante un tiempo razonable y enjuagar bien la superficie.

Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock

Cómo preparar la fórmula con ácido cítrico para eliminar el sarro

Para limpiar grifos y llaves puede prepararse una solución de ácido cítrico en polvo y agua. Una concentración de entre 5% y 7% es suficiente para trabajos de desincrustación ligera, por lo que se pueden mezclar aproximadamente 50 a 70 gramos de ácido cítrico por cada litro de agua. Para acelerar la disolución, el agua puede estar tibia o caliente.

Una vez preparada la mezcla, puede colocarse en un pulverizador o aplicarse con una esponja sobre la zona afectada. Hay que cubrir especialmente las áreas donde se acumuló el sarro y dejar que la solución actúe unos minutos antes de frotar suavemente. Finalmente, enjuagar con abundante agua y secar ayudará a retirar los restos minerales y evitar nuevas marcas.

El grifo eléctrico de Lidl. (Foto: Lidl). Nigro Giannina

Por qué el ácido cítrico funciona contra el sarro

El ácido cítrico es un ácido orgánico suave que resulta particularmente útil para combatir depósitos minerales, manchas de agua dura y acumulaciones ligeras de sarro. Su funcionamiento se relaciona con su capacidad para unirse a determinados minerales y metales mediante un proceso conocido como quelación, lo que facilita que puedan mantenerse en la solución y eliminarse con el enjuague.

Este método puede ser especialmente práctico para las superficies de los grifos y llaves que presentan manchas blanquecinas. Entre sus principales usos de limpieza se encuentran:

Eliminar depósitos minerales producidos por el agua dura.

Ayudar a retirar manchas de sarro de grifos y accesorios.

Facilitar la limpieza de superficies del baño y la cocina .

Servir para una desincrustación ligera sin recurrir a productos más agresivos.

Ayudar a recuperar parte del aspecto brillante de los accesorios después del enjuague y secado.

Chatgpt

Los cuidados que debes tener antes de aplicar ácido cítrico

Aunque es un producto relativamente suave, no debe utilizarse indiscriminadamente sobre cualquier superficie. El ácido cítrico puede afectar determinados materiales y, con aplicaciones repetidas, producir cambios en el acabado. Por ello, antes de utilizarlo conviene consultar las recomendaciones del fabricante del grifo o accesorio y realizar una prueba en una zona poco visible.

También es importante no confundirlo con un desengrasante: el ácido cítrico está especialmente indicado para minerales y sarro, pero no es la mejor opción para eliminar grandes acumulaciones de grasa.

Además, debe mantenerse alejado de superficies de piedra natural como mármol y granito, así como de pisos de madera, debido al riesgo de deteriorar sus acabados. En caso de utilizarlo sobre accesorios metálicos, se recomienda no prolongar innecesariamente el contacto y enjuagar muy bien al terminar.