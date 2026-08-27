El papel aluminio en la estufa de la cocina se ha convertido en un truco popular para reducir la acumulación de grasa y restos de comida. La idea es sencilla: cubrir determinadas zonas de la superficie para que la suciedad quede sobre el aluminio y pueda retirarse fácilmente después de cocinar.

Sin embargo, aunque este método puede ser útil como recurso de limpieza, no significa que sea recomendable cubrir toda la estufa. En especial en las cocinas de gas, colocar aluminio alrededor de los quemadores puede obstruir las entradas de aire, interferir con la llama y provocar una acumulación de calor. Por eso, antes de utilizarlo, es fundamental conocer la forma correcta y las zonas que deben mantenerse libres.

Cuidados que hay que tener para que el truco sea seguro. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El secreto que guardan los y las expertas en la limpieza de la cocina

El verdadero beneficio del aluminio está en utilizarlo como una barrera temporal contra las salpicaduras de grasa, no en forrar completamente la estufa. Puede colocarse únicamente sobre superficies planas y alejadas de los quemadores, siempre que el fabricante de la cocina no desaconseje su uso.

La técnica consiste en retirar primero las parrillas y limpiar la superficie. Después, se corta un trozo de papel aluminio del tamaño necesario para proteger una zona concreta y se coloca de manera que quede bien ajustado y sin invadir los quemadores, orificios de ventilación ni controles. Cuando el aluminio se ensucia, se retira y se reemplaza por otro.

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¿Qué beneficios trae este truco?

El principal beneficio es que el aluminio puede reducir el contacto directo de la grasa y los restos de alimentos con la superficie de la cocina. Esto facilita la limpieza posterior y puede resultar práctico cuando se preparan alimentos que generan muchas salpicaduras.

También permite retirar rápidamente ciertos residuos secos o derrames antes de que se adhieran a la superficie. No obstante, no sustituye la limpieza de la estufa: aunque se utilice una barrera, es necesario limpiar periódicamente la superficie, las parrillas y los quemadores siguiendo las indicaciones del fabricante.

Cuidados que hay que tener para que el truco sea seguro

El punto más importante es no cubrir los quemadores ni las zonas destinadas a la entrada de aire o ventilación. En una cocina de gas, el aluminio tampoco debe quedar cerca de la llama, ya que puede calentarse demasiado, deformarse o interferir con el funcionamiento correcto del aparato.

Estufas cubiertas con alumunio �

Además, nunca se debe colocar aluminio sobre los controles, las rejillas de ventilación o cualquier abertura de la estufa. Si el fabricante del electrodoméstico indica expresamente que no debe utilizarse papel aluminio sobre la superficie, esa recomendación debe respetarse.

La fotografía muestra precisamente una práctica que conviene evitar: cubrir prácticamente toda la superficie de una estufa de gas, incluidos los espacios próximos a los quemadores. El objetivo del truco debe ser facilitar la limpieza sin modificar el funcionamiento ni las condiciones de seguridad del electrodoméstico.