Una combinación sencilla puede cambiar la configuración del equipo y ayudar a usarlo de manera más eficiente.

Confirmado | Bogotá tendrá cortes de agua de hasta 37 horas: listado completo de los barrios afectados

Mantener presionado el botón “Mode” del control del aire acondicionado puede activar una función diferente según la marca y el modelo del equipo. Por eso, aunque muchos usuarios creen que este botón solamente sirve para alternar entre frío, automático, deshumidificación o ventilador, una pulsación prolongada puede tener otra utilidad específica.

La función exacta no es universal: en algunos controles, mantener “Mode” durante varios segundos permite cambiar la unidad de temperatura entre grados Celsius y Fahrenheit, mientras que en otros equipos las funciones especiales de ahorro energético se activan mediante combinaciones de botones.

¿Para qué sirve el botón “Mode” del control del aire acondicionado?

El botón Mode permite seleccionar el tipo de funcionamiento del aire acondicionado. Dependiendo del modelo, puede alternar entre opciones como Cool (frío), Dry (deshumidificación), Fan (ventilador), Auto y, en equipos con bomba de calor, Heat (calefacción).

En algunos equipos comercializados en Colombia, por ejemplo, el botón Mode permite seleccionar los modos Auto, Cool, Dry y Fan. Las funciones y el diseño del control también pueden cambiar de acuerdo con el modelo, por lo que es necesario consultar el manual correspondiente.

¿Cómo ahorrar energía usando el aire acondicionado?

Una de las claves para ahorrar energía con el aire acondicionado es evitar que el equipo tenga que trabajar permanentemente para alcanzar una temperatura demasiado baja.

Estas son algunas recomendaciones prácticas:

Configure una temperatura moderada: bajar demasiado el termostato no significa que el equipo vaya a enfriar proporcionalmente más rápido.

Utilice el modo Cool cuando realmente necesite refrigeración: es la opción indicada para enfriar el espacio.

Pruebe el modo Dry cuando el problema principal sea la humedad: algunos equipos incorporan esta alternativa para ambientes húmedos.

No mantenga puertas y ventanas abiertas: el aire frío se pierde y el equipo necesita trabajar durante más tiempo.

Limpie los filtros periódicamente: un sistema con filtros sucios puede tener dificultades para mantener un flujo de aire adecuado.

Utilice el temporizador: programar el apagado evita que el aire acondicionado permanezca encendido cuando ya no es necesario.

Aproveche el modo ECO si su equipo lo tiene: esta función sí está diseñada específicamente para reducir el consumo, aunque su funcionamiento cambia entre fabricantes y modelos.

¿Cómo saber qué función activa el botón “Mode” en mi aire acondicionado?

La manera más segura es revisar el manual de usuario correspondiente al modelo exacto. Esto es especialmente importante porque dos controles remotos que tienen un botón llamado “Mode” pueden utilizarlo de manera diferente.