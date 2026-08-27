Decretan feriado para el 30 de agosto.

Un nuevo día no laborable fue establecido para este viernes 28 de agosto y alcanzará a determinados trabajadores de la provincia de Buenos Aires.

La medida permitirá que parte de los vecinos de una localidad bonaerense pueda sumar una jornada de descanso al fin de semana.

La disposición fue incorporada al calendario de jornadas no laborables de agosto de 2026 y responde a una celebración vinculada con la historia de uno de los municipios de la provincia.

Feriado el viernes 28 de agosto: quiénes tendrán el día libre

Este viernes 28 de agosto será jornada no laborable en Merlo, debido al aniversario de su fundación.

La fecha conmemora el nacimiento de la localidad, ocurrido el 28 de agosto de 1755, cuando Don Francisco de Merlo fundó la antigua Villa de San Antonio del Camino.

Al coincidir con el viernes previo al fin de semana, la medida permitirá que las personas alcanzadas por la disposición tengan tres días consecutivos de descanso, entre el viernes, sábado y domingo.

Feriado el viernes 28 de agosto: quiénes tendrán el día libre. ChatGPT

¿A quiénes alcanza el feriado de Merlo?

La Resolución 385/2026 determina qué actividades quedan comprendidas dentro de la jornada no laborable y establece diferencias según el ámbito laboral.

En el caso del viernes 28 de agosto, la medida alcanza a:

Trabajadores de la administración pública .

Personal de las sucursales del Banco de la Provincia de Buenos Aires .

Otros empleados comprendidos por la disposición en el municipio de Merlo.

Para quienes trabajan en el sector privado, la adhesión no es obligatoria. Las empresas industriales, comerciales y de servicios pueden decidir si otorgan o no el día libre.

Por este motivo, los empleados del ámbito privado deberán consultar previamente con sus empleadores para saber si estarán alcanzados por el descanso.

Por qué es feriado el 28 de agosto

El día no laborable fue dispuesto para conmemorar el aniversario fundacional de Merlo.

La fecha histórica se remonta al 28 de agosto de 1755, cuando Don Francisco de Merlo creó la antigua Villa de San Antonio del Camino, acontecimiento considerado como el origen de la actual localidad bonaerense.

La Provincia de Buenos Aires incluyó esta celebración dentro del cronograma de días no laborables correspondiente a agosto de 2026.

Por qué es feriado el 28 de agosto. Fuente: Shutterstock Tama2u

¿Habrá clases en Merlo?

Una de las principales dudas para las familias es si el día no laborable implica también la suspensión de las clases.

La respuesta es que la medida no determina automáticamente un feriado escolar para los establecimientos educativos de la Provincia de Buenos Aires.

La resolución establece principalmente el alcance para la administración pública y el Banco Provincia, mientras que en el sector privado la decisión queda sujeta a cada empleador.

Por lo tanto, la existencia del día no laborable no significa necesariamente que se suspendan las clases. Las familias deberán consultar con cada escuela para conocer si habrá actividad educativa el viernes 28.

Merlo tendrá un fin de semana largo de tres días

Los trabajadores que sí estén alcanzados por la disposición podrán comenzar su descanso el viernes 28 de agosto y extenderlo durante el sábado 29 y domingo 30.

De esta manera, la jornada no laborable permitirá conformar un fin de semana largo de tres días para parte de los trabajadores de Merlo.

La fecha forma parte del conjunto de jornadas especiales establecidas durante agosto en distintos municipios bonaerenses, muchas de ellas relacionadas con aniversarios y celebraciones locales.