Estados Unidos destacó la “notable transformación económica y fiscal” de la Argentina durante la gestión de Javier Milei y planteó la necesidad de avanzar con la ratificación y plena implementación del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) alcanzado entre ambos países.

El representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeff Goettman, mantuvo una reunión en Buenos Aires con el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo, en la que las partes analizaron la relación económica bilateral y los próximos pasos del entendimiento comercial.

Según informó la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Goettman “destacó la notable transformación económica y fiscal de la Argentina” bajo la administración de Milei y celebró la posibilidad de profundizar los vínculos económicos entre ambos países.

Durante el encuentro, el funcionario estadounidense también remarcó la importancia de la ratificación del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca (ARTI), concluido a principios de este año, como una herramienta para avanzar en la visión económica compartida entre Washington y Buenos Aires.

Estados Unidos aseguró además que continuará cumpliendo los compromisos asumidos y reconoció los avances realizados por la administración argentina en las obligaciones previstas en el entendimiento.

En ese sentido, Washington señaló específicamente entre los compromisos pendientes la reducción de aranceles argentinos sobre bienes provenientes de Estados Unidos.

“Estados Unidos seguirá honrando sus compromisos y entiende que el gobierno argentino ha hecho avances significativos y tiene la intención de cumplir también los suyos, incluyendo la reducción de aranceles a bienes estadounidenses ”, indicó la representación diplomática norteamericana.

La administración estadounidense sostuvo finalmente que espera continuar trabajando con la Argentina para alcanzar la implementación integral del ARTI y “potenciar beneficios económicos para ambos países”.

El pronunciamiento constituye una nueva señal de respaldo de Washington al rumbo económico del Gobierno de Milei y coloca ahora el foco en la ratificación y aplicación efectiva del acuerdo comercial bilateral.