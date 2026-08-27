En esta noticia Por qué si ves un auto amarillo por la calle tenés que pegarle a tu acompañante

Las redes sociales reactivaron un juego que muchas personas jugaron de chicos: el del auto amarillo .

La dinámica es simple: quien ve primero el auto amarillo puede golpear a su acompañante en el brazo, de forma suave y amistosa .

En TikTok e Instagram, miles de usuarios compartieron videos con la reacción de su acompañante al recibir el golpe. Los videos acumulan millones de reproducciones.

Por qué si ves un auto amarillo por la calle tenés que pegarle a tu acompañante

El origen de este juego se remonta a Estados Unidos , donde se llama “Slug Bug” o “Punch Buggy”.

En esa versión original, el golpe solo valía si el auto amarillo era un Volkswagen Escarabajo, uno de los automóviles más famosos, icónicos y vendidos de la historia mundial.

Sin embargo, con el tiempo, la regla se flexibilizó y hoy alcanza con cualquier vehículo de ese color .

Las reglas varían. Para algunos, el golpe solo vale si se anuncia antes de darlo. Para otros, los vehículos estacionados no cuentan, así como tampoco valen los taxis que son negro y amarillo.

Lo fijo es que, quien recibe el golpe, debe esperar a que aparezca otro auto amarillo para tener su propia oportunidad de pegar.

Se suele jugar en viajes largos en auto, entre hermanos, parejas o grupos de amigos, para pasar el tiempo en el camino.