Una oportunidad publicada en TrustedHousesitters permite pasar más de un mes en Naxos, una de las islas griegas ubicadas en el mar Egeo, a cambio de cuidar las mascotas y la vivienda de una familia.

La propuesta, denominada “Sunrise ~ Sunset in Paradise”, está programada desde el 2 de noviembre hasta el 4 de diciembre de 2026, por lo que contempla una estadía de aproximadamente un mes en uno de los destinos más conocidos de las Cícladas.

Más de un mes de alojamiento a cambio de cuidar dos mascotas

La propuesta disponible en Naxos contempla unas 32 noches de alojamiento y está dirigida a personas que puedan hacerse cargo de los animales de la vivienda durante la ausencia de sus propietarios.

De acuerdo con la publicación, se trata de un perro y un gato, por lo que la persona seleccionada deberá ocuparse de sus cuidados y respetar las rutinas indicadas por la familia.

Buscan voluntarios argentinos en una isla soñada de Grecia. Unsplash.

El sistema de TrustedHousesitters funciona mediante un intercambio: el cuidador se ocupa de las mascotas y de determinadas tareas relacionadas con la casa, mientras que puede utilizar la vivienda durante el período acordado sin pagar alojamiento.

Es importante aclarar que no se trata de un empleo remunerado ni de un programa oficial de voluntariado de Grecia. El viajero tampoco tiene todos los gastos cubiertos: deberá afrontar por su cuenta los pasajes, la comida, los traslados, el seguro de viaje y otros gastos personales.

Además, para acceder a este tipo de oportunidades es necesario contar con una membresía anual activa en la plataforma.

Qué tareas deberá realizar quien consiga la estadía

El principal objetivo de un house sitter es garantizar que las mascotas puedan mantener, dentro de lo posible, su rutina habitual mientras sus dueños están fuera.

Entre las tareas pueden encontrarse darles comida, sacarlos a pasear, brindarles compañía y mantener limpios sus espacios. En algunos casos, también puede ser necesario administrar medicamentos o cumplir indicaciones específicas relacionadas con el cuidado de los animales.

Buscan voluntarios argentinos en una isla soñada de Grecia. Unsplash.

La persona que se postule también deberá encargarse de mantener la vivienda en buenas condiciones, además de comunicarse periódicamente con los propietarios para informar cómo se encuentran las mascotas y cómo transcurre la estadía.

Antes de aplicar, es recomendable revisar todos los detalles de la publicación, especialmente las condiciones vinculadas al tiempo que los animales pueden permanecer solos, posibles necesidades médicas, disponibilidad de transporte y experiencia requerida.

Naxos, una isla griega para conocer fuera de temporada

La oportunidad tiene un atractivo adicional por el destino elegido. Naxos forma parte de las islas Cícladas, en el mar Egeo, un archipiélago que también incluye lugares turísticos como Mykonos, Paros, Tinos y Santorini.

A diferencia de las propuestas que se desarrollan durante los meses de mayor movimiento turístico, esta estadía está prevista para noviembre y los primeros días de diciembre, cuando la temporada alta de verano ya terminó.

Para quienes buscan una experiencia prolongada en Grecia y prefieren conocer la isla en una época con menor actividad turística, la propuesta combina alojamiento sin costo con el cuidado de mascotas, aunque los demás gastos del viaje deben ser asumidos por el participante.