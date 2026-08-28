La depreciación del peso mexicano ocurrió mientras el índice dólar avanzó 0.51%, hasta los 99.6680 puntos, luego del esperado discurso de Kevin Warsh en Jackson Hole.

El peso mexicano regresó al techo de los MXN$ 17 por dólar este viernes, presionado por un avance generalizado del billete verde después de que Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), adoptara un tono más restrictivo de lo esperado durante su discurso en el simposio de Jackson Hole.

El tipo de cambio llegó a subir hasta MXN $17.0646 por dólar, lo que representó una depreciación de 0.51% para el peso mexicano frente al cierre del jueves de 16.9769, de acuerdo con datos de Bloomberg.

El movimiento llevó nuevamente al dólar a superar la barrera de los 17 pesos, un nivel que la divisa mexicana había dejado atrás en las últimas jornadas.

Peso mexicano pierde terreno tras mensaje de la Fed

La depreciación del peso mexicano ocurrió mientras el índice dólar avanzó 0.51%, hasta los 99.6680 puntos, luego del esperado discurso de Kevin Warsh en Jackson Hole.

El nuevo presidente de la Fed enfatizó que la inflación estadounidense continúa por encima del objetivo de 2% y que el banco central debe asegurarse de que las presiones subyacentes sobre los precios estén disminuyendo de manera clara y a una velocidad suficiente.

“Debemos tener la certeza de que la inflación subyacente se está acercando a nuestro objetivo, de forma clara y a la velocidad suficiente. De lo contrario, tendremos trabajo por hacer”, dijo Warsh en Wyoming.

“Es responsabilidad de la Reserva Federal garantizar la estabilidad de los precios”, agregó.

El mensaje reforzó la percepción de que la Fed podría mantener una postura monetaria restrictiva durante más tiempo o incluso evaluar un incremento de las tasas de interés si la inflación no muestra avances suficientes. Sin embargo, Warsh no ofreció una señal explícita sobre una decisión para la próxima reunión del banco central.

¿Qué dijo Kevin Warsh sobre las tasas de interés?

Desde su llegada a la presidencia de la Fed, Warsh ha evitado ofrecer previsiones específicas sobre el rumbo futuro de la política monetaria y en Jackson Hole volvió a defender un enfoque basado en los datos, en lugar de proporcionar una guía anticipada sobre las decisiones de tasas.

El funcionario también señaló que las condiciones financieras generales no parecen ser restrictivas, pese a las presiones que enfrentan algunos sectores de la economía estadounidense.

Para los mercados, este mensaje representa un cambio relevante porque mantiene sobre la mesa la posibilidad de que las tasas de interés de EE.UU. permanezcan elevadas si las presiones inflacionarias persisten.

Las expectativas de un posible endurecimiento de la política monetaria impulsaron los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y favorecieron al dólar, presionando a monedas emergentes como el peso mexicano.

Más temprano, analistas de Kapital Grupo Financiero habían señalado que el discurso de Kevin Warsh en Jackson Hole sería determinante para los mercados financieros. Un tono restrictivo, explicaron, podría generar presión al alza sobre los rendimientos de los Treasuries y sobre el dólar.

Pese al retroceso de este viernes, el peso mexicano mantiene una apreciación de 5.29% en lo que va del año, al pasar de MXN $18.0080 a alrededor de 17.0546 por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.