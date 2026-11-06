Mientras que existe una opción regular, también se puede solicitar una entrega acelerada o incluso retirar el documento el mismo día.

Los ciudadanos que busquen obtener su pasaporte argentino deberán desembolsar al menos 100.000 por el trámite y, según el tiempo de entrega que se elija, podrían llegar a abonar la gestión hasta tres veces más cara.

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) establece distintas tarifas para quienes necesitan obtener el documento y viajar al exterior. Los precios varían según la urgencia del pedido y el plazo previsto para recibirlo.

Mientras que existe una opción regular, también se puede solicitar una entrega acelerada o incluso retirar el documento el mismo día, aunque esta última alternativa tiene un costo considerablemente mayor.

¿Cuánto cuesta sacar el pasaporte argentino según el tipo de trámite?

De acuerdo al tarifario oficial del RENAPER, los argentinos que necesiten tramitar el pasaporte deberán pagar uno de estos tres importes, de acuerdo con la modalidad de entrega seleccionada:

Pasaporte regular: $100.000 (la modalidad habitual)

Pasaporte exprés: $200.000 (permite recibir el documento dentro de las 96 horas hábiles).

Pasaporte al instante: $330.000 (se entrega dentro de las 6 horas de iniciado el trámite).

La alternativa más económica es el pasaporte regular, mientras que las otras dos opciones están destinadas a quienes necesitan contar con el documento en menos tiempo.

Los precios para tramitar el pasaporte varían según la urgencia del pedido y el plazo previsto para recibirlo. (Fuente: Shutterstock)

Cabe destacar que la emisión del pasaporte está sujeta a la verificación de la documentación y a la aprobación de los controles externos correspondientes.

¿Qué se necesita para tramitar el pasaporte y cómo sacar turno?

Las personas mayores de 18 años que quieran obtener el pasaporte argentinos deben presentar el DNI vigente . El pasaporte anterior también puede llevarse a la gestión, aunque no es obligatorio.

En el caso de los menores de edad, se agregan requisitos específicos para acreditar la autorización correspondiente:

Presentarse con el padre, la madre o el representante legal, junto con su DNI vigente.

Contar con un permiso certificado si el menor necesita realizar el trámite sin la presencia de sus padres.

Presentar la documentación judicial correspondiente cuando sea necesario acreditar una tutela, guarda o representación legal.

Para iniciar el trámite, se debe elegir el Registro Civil más cercano dentro de la jurisdicción del domicilio o solicitar un turno para un Centro de Documentación RENAPER a través de Mi Argentina.

Una vez seleccionado el lugar, los solicitantes tendrán que presentarse con la constancia del turno y el comprobante de pago. Después, se puede seguir el estado de la solicitud mediante el número de identificación del trámite.

Cuando el correo se acerque al domicilio proporcionado, lo podrá recibir el propio titular o alguien mayor de 18 años con la constancia de solicitud de trámite.

¿Cuánto dura el pasaporte argentino y cuándo hay que renovarlo?

La vigencia del pasaporte depende de la edad de la persona al momento de su emisión. Para los mayores de 18 años, el documento tiene una validez de 10 años, mientras que para los menores de edad, dura 5.

El trámite presencial lleva aproximadamente unos 15 minutos. A ese tiempo, hay que sumarle el plazo de entrega elegido.

Cabe recordar que quienes viajen a países miembros o asociados del Mercosur pueden identificarse con el DNI, por lo que no necesitan presentar el pasaporte para esos destinos. Para otros viajes internacionales, deberán contar con el documento en cuestión, vigente.