El Departamento de Estado estableció requisitos obligatorios sobre el tamaño, el fondo y la apariencia de los solicitantes.

El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que las fotografías que no cumplen con las condiciones oficiales son el principal motivo por el que se suspenden las solicitudes de pasaporte. Por eso, quienes necesiten tramitar o renovar el documento deben presentar una imagen reciente, nítida y sin modificaciones digitales .

Cómo debe ser la foto para tramitar el pasaporte

La fotografía debe cumplir con medidas y características específicas. Según el Departamento de Estado, estos son los requisitos principales:

Antigüedad : debe haber sido tomada durante los últimos seis meses.

Tamaño : 2 x 2 pulgadas (51 x 51 milímetros).

Posición : rostro de frente, cabeza centrada y ojos abiertos.

Expresión : neutra, con la boca cerrada.

Fondo : blanco o blanquecino, sin objetos ni sombras.

Calidad: imagen a color, nítida y sin filtros ni retoques.

Además, la cabeza debe medir entre 1 y 1 3/8 pulgadas (25 y 35 milímetros), desde la barbilla hasta la parte superior del cráneo.

De acuerdo con el Departamento de Estado, dejarse crecer la barba, teñirse el cabello o envejecer naturalmente no justifican renovar el pasaporte. KieferPix

Qué fotos pueden provocar la suspensión de la solicitud

El organismo advierte que presentar una imagen incorrecta puede demorar y hasta suspender el trámite: “Las fotos inaceptables son la principal razón por la que se suspenden las solicitudes de pasaporte”.

Entre los errores que pueden provocar el rechazo de la fotografía están:

Imágenes borrosas, oscuras o pixeladas.

Fondos de colores o con texturas.

Rostros parcialmente cubiertos o cabezas inclinadas.

Fotografías con sombras marcadas.

Imágenes modificadas con filtros o aplicaciones.

Fotos con ojos rojos o colores artificiales.

Tampoco se aceptan fotocopias ni fotografías escaneadas . Para las solicitudes impresas, la imagen debe entregarse en papel fotográfico mate o brillante.

¿Se puede usar maquillaje, gafas o cubrirse la cabeza en la foto?

El Departamento de Estado prohíbe utilizar gafas, anteojos de sol y cristales tintados. La excepción corresponde a quienes no pueden quitárselos por motivos médicos, siempre y cuando presenten un certificado médico .

Las prendas religiosas y médicas para cubrirse la cabeza están permitidas, pero también requieren de una declaración. El rostro debe permanecer completamente visible y sin sombras.

Tampoco se permiten uniformes, ropa de camuflaje, auriculares ni dispositivos inalámbricos sobre las orejas. Los piercings y las joyas sí están autorizados si no ocultan ninguna parte de la cara.

Dónde se puede sacar la foto para el pasaporte

Las opciones reconocidas por el Departamento de Estado son: