El papa León XIV realizará una visita oficial a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.

El papa León XIV partió este viernes desde Roma rumbo a Uruguay, primera escala de su viaje apostólico por Latinoamérica, que también incluirá a la Argentina y Perú. El pontífice llegará a Argentina el domingo 8 de noviembre para comenzar una visita que se extenderá hasta el miércoles 11, con actividades en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

En la primera jornada se encontrará con el presidente Javier Milei y una actividad institucional en el Palacio Libertad, donde se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

El Gobierno prepara además un amplio operativo para la visita, mientras que la Dirección General de Ceremonial de la Presidencia invitó a los 24 gobernadores, autoridades del Congreso, diputados y senadores de todas las fuerzas políticas, integrantes del Poder Judicial y representantes del cuerpo diplomático.

Domingo 8 de noviembre: a qué hora llega el papa León XIV y cuál es su agenda

El papa León XIV llegará a Aeroparque a las 16:30 del domingo , procedente de Uruguay. Allí será recibido por el presidente Javier Milei, en el inicio formal de su visita apostólica a la Argentina.

Veinte minutos después de su arribo, a las 16:50 , el pontífice visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en Plaza San Martín. Se trata de una de las primeras actividades previstas para su llegada a Buenos Aires.

A las 17:20 , León XIV participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada. Allí se desarrollará el acto protocolar de recepción del pontífice, que contará con la presencia de autoridades nacionales.

Luego llegará uno de los momentos centrales de la primera jornada: a las 17:50, León XIV mantendrá un encuentro con Javier Milei. La reunión entre el Papa y el Presidente será una de las principales actividades institucionales previstas para el domingo.

El papa León XIV en su partida del aeropuerto de Roma-Fiumicino rumbo a su gira por Sudamérica. Vatican News.

El encuentro en el Palacio Libertad

Después de la reunión con Milei, el Papa se trasladará al Palacio Libertad, donde a las 18:30 participará de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

La actividad contará con la participación del Gabinete nacional y será uno de los principales actos institucionales de la primera jornada de León XIV en la Argentina. El pontífice brindará allí unas palabras ante los invitados.

Al finalizar, Javier Milei y León XIV también pronunciarán unas palabras, que serán transmitidas por cadena nacional a partir de las 19:00.

De esta manera, el domingo concentrará en pocas horas los principales actos protocolares de la llegada del Papa: la recepción en Aeroparque, el homenaje a San Martín, la bienvenida en Casa Rosada, el encuentro con Milei y la actividad institucional en el Palacio Libertad.

Qué hará el Papa después del domingo

La agenda continuará el lunes 9 de noviembre con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, seguida por la misa que León XIV celebrará a las 11:30 en el Monumento a los Españoles, con la presencia de Javier Milei.

Por la tarde, el pontífice mantendrá encuentros con representantes del mundo del trabajo y con líderes de distintas comunidades religiosas. La jornada terminará con las vísperas junto al Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana y una cena privada con los obispos.

El martes 10, León XIV viajará a Córdoba, donde celebrará una misa y mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia. Luego regresará a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes.

Finalmente, el miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y viajará a Luján, donde celebrará una misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján. La visita concluirá por la tarde con la ceremonia de despedida en Ezeiza.