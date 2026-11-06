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El papa León XIV partió este viernes desde Roma rumbo a Uruguay, primera escala de su viaje apostólico por Latinoamérica, que también incluirá a la Argentina y Perú. El pontífice llegará a Argentina el domingo 8 de noviembre para comenzar una visita que se extenderá hasta el miércoles 11, con actividades en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

En la primera jornada se encontrará con el presidente Javier Milei y una actividad institucional en el Palacio Libertad, donde se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

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El Gobierno prepara además un amplio operativo para la visita, mientras que la Dirección General de Ceremonial de la Presidencia invitó a los 24 gobernadores, autoridades del Congreso, diputados y senadores de todas las fuerzas políticas, integrantes del Poder Judicial y representantes del cuerpo diplomático.

Domingo 8 de noviembre: a qué hora llega el papa León XIV y cuál es su agenda

  • El papa León XIV llegará a Aeroparque a las 16:30 del domingo, procedente de Uruguay. Allí será recibido por el presidente Javier Milei, en el inicio formal de su visita apostólica a la Argentina.
  • Veinte minutos después de su arribo, a las 16:50, el pontífice visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en Plaza San Martín. Se trata de una de las primeras actividades previstas para su llegada a Buenos Aires.
  • A las 17:20, León XIV participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada. Allí se desarrollará el acto protocolar de recepción del pontífice, que contará con la presencia de autoridades nacionales.
  • Luego llegará uno de los momentos centrales de la primera jornada: a las 17:50, León XIV mantendrá un encuentro con Javier Milei. La reunión entre el Papa y el Presidente será una de las principales actividades institucionales previstas para el domingo.
El papa León XIV en su partida del aeropuerto de Roma-Fiumicino rumbo a su gira por Sudamérica.
El papa León XIV en su partida del aeropuerto de Roma-Fiumicino rumbo a su gira por Sudamérica.Vatican News.

El encuentro en el Palacio Libertad

Después de la reunión con Milei, el Papa se trasladará al Palacio Libertad, donde a las 18:30 participará de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

La actividad contará con la participación del Gabinete nacional y será uno de los principales actos institucionales de la primera jornada de León XIV en la Argentina. El pontífice brindará allí unas palabras ante los invitados.

Al finalizar, Javier Milei y León XIV también pronunciarán unas palabras, que serán transmitidas por cadena nacional a partir de las 19:00.

De esta manera, el domingo concentrará en pocas horas los principales actos protocolares de la llegada del Papa: la recepción en Aeroparque, el homenaje a San Martín, la bienvenida en Casa Rosada, el encuentro con Milei y la actividad institucional en el Palacio Libertad.

Qué hará el Papa después del domingo

La agenda continuará el lunes 9 de noviembre con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, seguida por la misa que León XIV celebrará a las 11:30 en el Monumento a los Españoles, con la presencia de Javier Milei.

Por la tarde, el pontífice mantendrá encuentros con representantes del mundo del trabajo y con líderes de distintas comunidades religiosas. La jornada terminará con las vísperas junto al Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana y una cena privada con los obispos.

El martes 10, León XIV viajará a Córdoba, donde celebrará una misa y mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia. Luego regresará a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes.

Finalmente, el miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y viajará a Luján, donde celebrará una misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján. La visita concluirá por la tarde con la ceremonia de despedida en Ezeiza.