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Para obtener el pasaporte estadounidense se deben cumplir con una serie de condiciones que varían según los antecedentes de cada solicitante. Para quienes deben tramitarlo por primera vez o no pueden acceder a una renovación, el Departamento de Estado exige completar el Formulario DS-11.

Este trámite exige completar el Formulario DS-11 sin firmarlo previamente y presentar documentación que acredite la identidad y ciudadanía del solicitante.

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Documento.Formulario DS-11: quiénes están obligados a tramitar el pasaporte en persona y no pueden acceder a la renovación habitual

¿Cómo se debe presentar el Formulario DS-11 para que no te lo rechacen?

El formulario DS-11 debe completarse antes de acudir a una agencia u oficina autorizada para tramitar el pasaporte estadounidense. No obstante, este no debe firmarse previamente, ya que el solicitante debe hacerlo en persona y frente al agente que recibe la documentación.

Si se firma antes de la cita, el formulario podría ser rechazado y el solicitante tendría que completar nuevamente esa instancia ante el agente autorizado, ya que el anterior pierde validez.

¿Quiénes deben presentar el Formulario DS-11 para obtener el pasaporte?

El Departamento de Estado establece que deben utilizar este formulario:

El trámite se debe realizar de forma presencial en una oficina autorizada para recibir solicitudes de pasaporte.

Si se firma antes de la cita, el formulario podría ser rechazado y el solicitante tendría que completar nuevamente esa instancia ante el agente autorizado, ya que el anterior pierde validez.
Si se firma antes de la cita, el formulario podría ser rechazado y el solicitante tendría que completar nuevamente esa instancia ante el agente autorizado, ya que el anterior pierde validez. ChatGPT | El Cronista USA

¿Junto con qué otros documentos se debe presentar el Formulario DS-11?

La solicitud debe acompañarse de:

  • Prueba de ciudadanía estadounidense: certificado de nacimiento, pasaporte estadounidense vigente y sin daños, certificado de naturalización o ciudadanía, o informe consular de nacimiento en el extranjero.
  • Identificación con fotografía: una licencia de conducir vigente u otro documento de identidad físico aceptado por el Departamento de Estado.
  • Fotocopias: una copia de la prueba de ciudadanía y otra del frente y dorso de la identificación.
  • Fotografía para el pasaporte: una imagen que cumpla con los requisitos oficiales de tamaño y calidad.

Los documentos deben ser originales, y las fotocopias deben realizarse en hojas de 8,5 por 11 pulgadas y de un solo lado.

¿Cuánto se debe pagar para realizar el trámite?

El costo del trámite depende del tipo de pasaporte que se solicite:

  • Libreta de pasaporte: US$130 de tarifa de solicitud + US$35 de aceptación. Total: US$165.
  • Tarjeta de pasaporte: US$30 de tarifa de solicitud + US$35 de aceptación. Total: US$65.
  • Libreta y tarjeta: US$160 de tarifa de solicitud + US$35 de aceptación. Total: US$195.

La tarifa de solicitud se paga mediante cheque o giro postal a nombre del Departamento de Estado. El cargo de aceptación, directamente en la oficina donde se presenta la documentación.