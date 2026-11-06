El documento es obligatorio para quienes solicitan su primer pasaporte o no cumplen las condiciones para renovarlo.

Para obtener el pasaporte estadounidense se deben cumplir con una serie de condiciones que varían según los antecedentes de cada solicitante. Para quienes deben tramitarlo por primera vez o no pueden acceder a una renovación, el Departamento de Estado exige completar el Formulario DS-11.

Este trámite exige completar el Formulario DS-11 sin firmarlo previamente y presentar documentación que acredite la identidad y ciudadanía del solicitante.

¿Cómo se debe presentar el Formulario DS-11 para que no te lo rechacen?

El formulario DS-11 debe completarse antes de acudir a una agencia u oficina autorizada para tramitar el pasaporte estadounidense. No obstante, este no debe firmarse previamente, ya que el solicitante debe hacerlo en persona y frente al agente que recibe la documentación.

Si se firma antes de la cita, el formulario podría ser rechazado y el solicitante tendría que completar nuevamente esa instancia ante el agente autorizado, ya que el anterior pierde validez.

¿Quiénes deben presentar el Formulario DS-11 para obtener el pasaporte?

El Departamento de Estado establece que deben utilizar este formulario:

Los adultos mayores de 18 años que solicitan un pasaporte estadounidense por primera vez.

Las personas cuyo pasaporte fue perdido, robado o dañado.

Quienes tengan un pasaporte emitido hace más de 15 años.

Los adultos cuyo pasaporte anterior fue expedido cuando todavía eran menores de 16 años.

El trámite se debe realizar de forma presencial en una oficina autorizada para recibir solicitudes de pasaporte.

Si se firma antes de la cita, el formulario podría ser rechazado y el solicitante tendría que completar nuevamente esa instancia ante el agente autorizado, ya que el anterior pierde validez. ChatGPT | El Cronista USA

¿Junto con qué otros documentos se debe presentar el Formulario DS-11?

La solicitud debe acompañarse de:

Prueba de ciudadanía estadounidense: certificado de nacimiento, pasaporte estadounidense vigente y sin daños, certificado de naturalización o ciudadanía, o informe consular de nacimiento en el extranjero.

Identificación con fotografía: una licencia de conducir vigente u otro documento de identidad físico aceptado por el Departamento de Estado.

Fotocopias: una copia de la prueba de ciudadanía y otra del frente y dorso de la identificación.

Fotografía para el pasaporte: una imagen que cumpla con los requisitos oficiales de tamaño y calidad.

Los documentos deben ser originales, y las fotocopias deben realizarse en hojas de 8,5 por 11 pulgadas y de un solo lado.

¿Cuánto se debe pagar para realizar el trámite?

El costo del trámite depende del tipo de pasaporte que se solicite:

Libreta de pasaporte: US$130 de tarifa de solicitud + US$35 de aceptación. Total: US$165.

Tarjeta de pasaporte: US$30 de tarifa de solicitud + US$35 de aceptación. Total: US$65.

Libreta y tarjeta: US$160 de tarifa de solicitud + US$35 de aceptación. Total: US$195.

La tarifa de solicitud se paga mediante cheque o giro postal a nombre del Departamento de Estado. El cargo de aceptación, directamente en la oficina donde se presenta la documentación.