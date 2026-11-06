El trámite se realiza mediante un formulario específico y requiere presentar algunos documentos obligatorios.

El Departamento de Estado de Estados Unidos permite renovar el pasaporte por correo postal mediante el formulario DS-82, una alternativa para los adultos que necesitan actualizar su documento desde casa. Para completar el procedimiento, deben enviar su pasaporte anterior, una fotografía y el pago correspondiente.

Quiénes pueden renovar el pasaporte con el formulario DS-82

Para utilizar esta modalidad, el solicitante debe cumplir con las siguientes condiciones:

Tener un pasaporte anterior que pueda adjuntar.

Haberlo recibido hace menos de 15 años.

Haberlo obtenido cuando tenía 16 años o más.

Contar con un documento que tenía una validez de 10 años.

No haberlo reportado como perdido o robado.

Presentarlo en buen estado, sin daños importantes.

Mantener el mismo nombre legal o acreditar el cambio con documentación oficial.

Quienes no cumplan estas condiciones deberán solicitar un pasaporte nuevo en persona mediante el formulario DS-11.

Además del formulario DS-82, ¿qué otros documentos presentar?

El primer paso es ingresar al sitio oficial de Departamento de Estado y completar el formulario DS-82. También se puede descargar en PDF y rellenarlo manualmente. Después, hay que imprimirlo en una sola cara, firmarlo y reunir:

El formulario DS-82 completo.

El pasaporte estadounidense anterior.

Una fotografía que cumpla los requisitos oficiales. Debe graparse al formulario con cuatro grapas cerca de las esquinas exteriores. No debe doblarse.

Un cheque personal o giro postal a nombre del Departamento de Estado.

Una copia certificada del documento de cambio de nombre, si corresponde.

Si el viaje está previsto para las próximas tres semanas, el Departamento de Estado recomienda solicitar una cita en una agencia o centro de pasaportes, en lugar de depender del trámite regular por correo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El nuevo pasaporte se recibe por correo con seguimiento. El documento anterior y los comprobantes originales se devuelven por separado, un proceso que puede tardar hasta cuatro semanas después de recibir el nuevo pasaporte.

Cuánto cuesta

Las tarifas oficiales para renovar mediante el DS-82 son:

Libreta de pasaporte US$130

Tarjeta de pasaporte US$30

Libreta y tarjeta US$160

Quienes necesiten acelerar el trámite pueden agregar US$60 por el servicio expedito, cuyo procesamiento estimado es de dos a tres semanas. También pueden pagar US$26,87 adicionales para recibir el pasaporte mediante entrega de uno a tres días después de su emisión.

El pago debe realizarse sí o sí mediante cheque o giro postal. No aceptan efectivo.

A qué dirección se envía el formulario DS-82

La dirección depende del estado de residencia:

California, Florida, Illinois, Minnesota, Nueva York y Texas : National Passport Processing Center, Post Office Box 640155, Irving, TX 75064-0155.

Resto de los estados: National Passport Processing Center, Post Office Box 90155, Philadelphia, PA 19190-0155.

El envío debe realizarse mediante el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS). Una vez colocados los documentos en el buzón, hay que levantar su bandera así el cartero sabe que tiene correspondencia pendiente por recoger. Es importante cumplir con las restricciones normales de peso, tamaño y envío, que se encuentran en el sitio web oficial de USPS.

El Servicio Postal informó que los envíos postales que solo incluyan sellos como pago y que pesen más de 10 onzas o tengan un grosor superior a 1/2 pulgada deben entregarse a un empleado en una oficina de correos. Estos envíos no pueden ser recogidos por el cartero ni depositados en un buzón de correos.