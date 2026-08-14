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El vinagre blanco se ha posicionado como uno de los aliados caseros más efectivos para conservar el hogar limpio sin necesidad de recurrir a productos químicos costosos y difíciles de adquirir.

A pesar de su empleo habitual en la cocina o el baño, se ha difundido un truco poco conocido que muchas personas han comenzado a implementar recientemente, el cual consiste en rociarlo en la entrada de la vivienda.

Este hábito, que es simple y económico, está ganando popularidad debido a su eficacia y practicidad.

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Para qué sirve poner vinagre en la entrada

Un aspecto fundamental es su aptitud para funcionar como barrera repelente. El aroma profundo del vinagre actúa como un inhibidor natural contra diversas plagas domésticas.

Las hormigas, arañas e incluso cucarachas tienden a evitar las áreas donde perciben este olor, lo que lo convierte en una opción práctica y libre de productos químicos para el acceso principal.

Asimismo, quienes apoyan prácticas de armonización del hogar lo emplean como un “limpiador energético”.

De acuerdo con esta perspectiva, unas aplicaciones en el marco de la puerta contribuyen a ahuyentar vibras densas y renovar el ambiente.

Rociar vinagre en el parabrisas del auto: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo (foto: archivo).
Rociar vinagre en el parabrisas del auto: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo (foto: archivo).

Cómo aplicar vinagre con agua

Para maximizar los efectos del tratamiento, es suficiente con aplicar una mezcla de vinagre blanco y agua en un atomizador. Esta solución puede ser rociada en los siguientes lugares:

  • En el marco de la puerta
  • En el suelo de la entrada
  • En pequeñas grietas o fisuras por donde suelen pasar insectos
  • En zócalos o esquinas expuestas al exterior
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Se aconseja repetir el procedimiento una o dos veces por semana.