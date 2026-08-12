Limpiar las ventanas y puertas es una de las tareas más engorrosas del aseo del hogar. El polvo, las huellas, la grasa y las marcas que deja el agua pueden acumularse sobre el vidrio y hacer que pierda su apariencia transparente.

Ante este problema, existe un sencillo truco casero que consiste en utilizar vinagre blanco diluido en agua. El método aprovecha las propiedades del ácido acético presente en el vinagre para ayudar a desprender algunos residuos adheridos a las superficies de vidrio.

¿Para qué sirve rociar vinagre blanco sobre las ventanas?

El principal objetivo de rociar vinagre blanco sobre ventanas y ventanales es facilitar la eliminación de suciedad y manchas. Su composición ácida puede ayudar a desprender depósitos minerales y residuos que quedan sobre el vidrio después de que se evapora el agua.

También puede resultar útil para combatir restos de grasa y suciedad acumulada. Por eso, el vinagre blanco es utilizado como una alternativa casera para complementar la limpieza de distintas superficies del hogar.

Sin embargo, el vinagre no sustituye todos los productos de limpieza ni garantiza que cualquier mancha desaparezca. Su efectividad depende del tipo de suciedad y del tiempo que lleve adherida al vidrio.

Limpieza Gemini.

Cómo preparar y aplicar el truco del vinagre

Para utilizar este método se puede preparar una solución sencilla en un pulverizador. La recomendación es mezclar partes iguales de vinagre blanco y agua, agitar el recipiente y aplicar una pequeña cantidad sobre el vidrio.

Antes de comenzar, conviene retirar el polvo superficial para evitar arrastrarlo sobre la ventana. Después, la mezcla puede aplicarse directamente y distribuirse con un paño de microfibra.

El procedimiento es el siguiente:

Retira el polvo y la suciedad superficial del vidrio.

Mezcla partes iguales de vinagre blanco y agua en un pulverizador.

Rocía una pequeña cantidad sobre la superficie.

Esparce la solución con un paño de microfibra.

Frota con mayor atención las zonas que tengan manchas.

Retira el exceso de líquido con otro paño limpio.

Seca completamente el vidrio para evitar nuevas marcas.

En el caso de los ventanales grandes, lo más práctico es trabajar por secciones. De esta manera, la solución puede distribuirse y retirarse antes de que se seque sobre la superficie.

El momento del día también influye en el resultado

Para conseguir un acabado más uniforme, es recomendable evitar la limpieza cuando el sol incide directamente sobre las ventanas. El calor puede hacer que la mezcla se evapore rápidamente y deje nuevas marcas antes de que sea retirada.

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Lo ideal es elegir un momento del día con menor exposición directa al sol y trabajar con paños limpios. Una vez terminada la limpieza, secar bien toda la superficie ayuda a reducir la aparición de manchas y marcas de agua.

Antes de utilizar vinagre en cualquier superficie, es importante comprobar que el material sea compatible con este ingrediente. Aunque puede ser útil sobre vidrio, su acidez puede dañar determinados acabados, piedras naturales u otros materiales sensibles.