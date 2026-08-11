Un ingrediente común del hogar ha ganado popularidad como alternativa para su cuidado.

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Mantener las toallas suaves, sin malos olores y con buena capacidad de absorción es una de las principales preocupaciones en el aseo del hogar. En Colombia, cada vez más personas están usando vinagre blanco en la lavadora como parte de la rutina de lavado de toallas, una práctica que expertos en limpieza doméstica recomiendan realizar aproximadamente una vez al mes para eliminar residuos acumulados .

Aunque el vinagre no reemplaza al detergente, sí puede ayudar a mejorar el estado de las fibras cuando las toallas han perdido suavidad o comienzan a oler mal aun después de lavarlas. La clave está en usarlo de forma ocasional y en la cantidad adecuada.

Antes de entrar en detalles, conviene aclarar que esta recomendación se aplica principalmente a toallas de algodón y a ciclos de mantenimiento, no a todos los lavados.

¿Para qué sirve lavar las toallas con vinagre en la lavadora?

El vinagre blanco se utiliza como un complemento del lavado porque ayuda a desprender restos de detergente, suavizante y minerales del agua que quedan atrapados en las fibras. Con el tiempo, esos residuos pueden hacer que las toallas se sientan ásperas, pierdan absorción y retengan olores.

Entre los beneficios más mencionados están:

Ayuda a neutralizar malos olores.

Favorece una sensación de mayor suavidad.

Contribuye a recuperar parte de la capacidad de absorción.

Reduce la acumulación de residuos en las fibras.

Puede ayudar a mantener la lavadora más limpia al disminuir restos de jabón.

El efecto no es inmediato ni milagroso, pero muchas personas notan una mejora después de uno o dos ciclos de mantenimiento .

Para qué sirve lavar las toallas con vinagre en la lavadora y por qué recomiendan hacerlo una vez al mes. ChatGPT - creada con IA

¿Por qué recomiendan hacerlo una vez al mes?

La recomendación mensual busca evitar el exceso de vinagre y, al mismo tiempo, prevenir que los residuos se acumulen durante largos periodos. Usarlo en cada lavado no suele ser necesario.

Una frecuencia aproximada de una vez al mes es suficiente para la mayoría de hogares, especialmente cuando:

Las toallas se usan todos los días.

Se emplea suavizante con frecuencia.

El agua de la vivienda tiene alto contenido mineral.

Las toallas tardan mucho en secarse y retienen olor.

Si las toallas siguen suaves y sin olor, puede espaciar aún más esta práctica.

¿Cómo lavar las toallas con vinagre correctamente?

Para un lavado de mantenimiento, siga estos pasos:

Coloque las toallas en la lavadora sin sobrecargarla. Añada el detergente habitual en menor cantidad de la que usa normalmente. Vierta media taza de vinagre blanco en el compartimiento del suavizante o directamente en el tambor. Seleccione un ciclo con agua tibia o caliente, según permita la etiqueta de las toallas. Seque completamente las toallas al finalizar el lavado.

Un secado incompleto favorece la aparición de olores, por lo que este paso es tan importante como el lavado.

¿Qué errores debe evitar al usar vinagre en la lavadora?

El más importante es mezclar vinagre con cloro o blanqueadores, ya que esa combinación puede liberar gases irritantes. Tampoco conviene excederse en la cantidad.

Evite además:

Usar más de una taza por carga.

Aplicarlo en prendas delicadas sin revisar la etiqueta.

Repetir el tratamiento todas las semanas.

Guardar las toallas húmedas después del lavado.

¿El vinagre reemplaza el suavizante para las toallas?

No exactamente. El suavizante aporta una sensación inmediata de suavidad, mientras que el vinagre actúa principalmente eliminando residuos. De hecho, un uso excesivo de suavizante puede reducir la absorción de las toallas, por lo que alternar o disminuir su uso suele dar mejores resultados.

Muchas personas prefieren utilizar vinagre en el lavado mensual de mantenimiento y detergente en los lavados regulares.