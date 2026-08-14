El vinagre blanco es uno de los productos más utilizados en los trucos caseros de limpieza. Su uso se ha extendido a cristales, superficies y diferentes objetos del hogar, por lo que algunas personas también recurren a él para limpiar la pantalla del móvil y eliminar huellas y restos de grasa.

Sin embargo, utilizar vinagre en la pantalla del móvil no es tan buena idea como puede parecer. Aunque su acidez puede ayudar a desprender determinada suciedad, también puede afectar los revestimientos especiales que incorporan las pantallas de muchos smartphones actuales.

Por este motivo, no es recomendable aplicar vinagre directamente sobre la pantalla del móvil . Tampoco conviene pulverizarlo sobre el dispositivo. Para limpiar un smartphone sin dañarlo, las principales marcas aconsejan métodos mucho menos agresivos.

Fuente: El Cronista.

Qué pasa si limpias la pantalla del móvil con vinagre

La pantalla es una de las partes del móvil que más suciedad acumula. Los dedos entran constantemente en contacto con ella y dejan grasa, huellas y pequeñas partículas que pueden resultar especialmente visibles cuando la pantalla está apagada.

El vinagre blanco contiene ácido acético. Precisamente por su composición ácida se utiliza en diferentes tareas de limpieza doméstica, especialmente para retirar determinados residuos y depósitos minerales.

El problema aparece cuando se traslada ese uso directamente al smartphone. Una pantalla moderna no es simplemente una lámina de cristal convencional: puede incorporar diferentes tratamientos y revestimientos superficiales.

Por eso, aunque aparentemente el vinagre en la pantalla del móvil consiga retirar huellas, utilizarlo repetidamente puede afectar las capas diseñadas para proteger la superficie y facilitar su utilización cotidiana.

El motivo por el que el vinagre puede dañar la pantalla del móvil

Muchos smartphones cuentan con un revestimiento oleofóbico sobre el cristal. Su función es reducir la adherencia de la grasa y facilitar la eliminación de las marcas que dejan los dedos.

Este recubrimiento se desgasta naturalmente con el uso. Sin embargo, determinados productos de limpieza pueden acelerar su deterioro, motivo por el que los fabricantes establecen recomendaciones concretas para limpiar sus dispositivos.

Por ejemplo, Apple advierte que sus iPhone incorporan un revestimiento oleofóbico resistente a las huellas y desaconseja utilizar productos de limpieza y materiales abrasivos porque pueden deteriorarlo y rayar el dispositivo.

Por este motivo, recurrir habitualmente al vinagre para limpiar la pantalla del móvil no es recomendable. Que el cristal parezca limpio después de utilizarlo no significa que el producto sea inocuo para los tratamientos aplicados sobre su superficie.

Cómo limpiar correctamente la pantalla del móvil sin utilizar vinagre

Para una limpieza cotidiana, normalmente no hace falta recurrir a productos domésticos agresivos. Un paño suave, limpio y sin pelusa, como uno de microfibra, puede eliminar buena parte de las huellas acumuladas.

Antes de limpiar la pantalla del móvil, conviene desconectar todos los cables y apagar el dispositivo. De esta manera se reduce el riesgo asociado a manipular el teléfono mientras está conectado a una fuente eléctrica.

Después, se debe pasar suavemente el paño por la pantalla sin ejercer una presión excesiva. Si existe suciedad persistente, lo recomendable es consultar las instrucciones específicas proporcionadas por el fabricante del smartphone.

Una regla fundamental es no pulverizar ningún líquido directamente sobre el móvil. La humedad puede alcanzar altavoces, micrófonos, puertos y otras aberturas, incluso cuando el teléfono dispone de algún grado de resistencia al agua.

¿Se puede diluir el vinagre en agua para limpiar el móvil?

Una recomendación frecuente en los trucos domésticos consiste en mezclar vinagre blanco y agua para reducir su concentración. Sin embargo, diluirlo no convierte automáticamente la mezcla en un producto recomendado para una pantalla.

El problema continúa siendo que cada fabricante establece qué sustancias pueden entrar en contacto con sus dispositivos. Por eso, una fórmula casera no debería sustituir las instrucciones oficiales de limpieza.

Además, utilizar más líquido del necesario aumenta la posibilidad de que la humedad termine entrando por alguna abertura. No hay que empapar el paño ni dejar gotas sobre la pantalla del móvil.

Por lo tanto, si el objetivo es simplemente retirar huellas y polvo, resulta innecesario recurrir al vinagre en la pantalla del móvil. Un paño de microfibra suele ser suficiente para el mantenimiento habitual.

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El error que también debes evitar al limpiar el móvil

No aplicar vinagre en la pantalla del móvil no es la única precaución. Otro error habitual consiste en echar el producto elegido directamente sobre el dispositivo en lugar de aplicarlo de la forma indicada por el fabricante.

Los líquidos pueden introducirse en el puerto de carga, los altavoces, los micrófonos y otras pequeñas aberturas. Esto puede generar problemas que van mucho más allá de una simple marca sobre el cristal.

También hay que evitar materiales ásperos, papel de cocina u otros elementos capaces de arrastrar partículas y producir pequeños arañazos. Lo adecuado es emplear un paño suave destinado a superficies delicadas.

La funda debe limpiarse por separado. Según el material, una carcasa puede admitir métodos que nunca deberían utilizarse sobre el propio teléfono. Por eso, limpiar la funda y limpiar la pantalla del móvil son dos tareas diferentes.

Cómo mantener limpia la pantalla del móvil durante más tiempo

La mejor manera de evitar una acumulación excesiva de suciedad es realizar una limpieza ligera con cierta frecuencia. De esta forma, normalmente bastará con utilizar un paño de microfibra para retirar las huellas.

También conviene mantener limpias las manos antes de utilizar el dispositivo y evitar apoyar el móvil sobre superficies con grasa, humedad o suciedad visible.

Una funda adecuada puede proteger los laterales y la parte posterior, mientras que un protector de pantalla añade una capa física sobre el cristal. Incluso en ese caso, hay que consultar qué productos admite el material del protector.

En definitiva, aunque el vinagre blanco sea un producto muy útil para determinadas tareas domésticas, limpiar la pantalla del móvil con vinagre no es una práctica recomendable. La alternativa más sencilla consiste en utilizar métodos suaves y respetar siempre las instrucciones del fabricante.