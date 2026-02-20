Mantener tus ollas y sartenes impecables puede ser todo un desafío, sobre todo cuando la grasa y los restos de comida se quedan pegados tras cocinar. Sin embargo, existen diversos trucos caseros que permiten tener tu vajilla reluciente para devolverle su aspecto original sin necesidad de recurrir a productos de limpieza costosos y llenos de químicos. Pese a que uno de los trucos más usados es la mezcla de bicarbonato y limón o vinagre que actúa como abrasivo suave y ayuda a eliminar la suciedad incrustada, también hay otras alternativas con ingredientes comunes que todos tienen en casa. Además, en particular, esta nueva opción es muy efectiva en algunos tipos de sartenes si se aplica correctamente. Uno de los trucos más efectivos para la limpieza de la vajilla es combinar jabón de lavavajillas con sal. Esta mezcla resulta eficaz porque cada componente cumple una función específica: Este método suele ser seguro en sartenes de acero inoxidable o sin recubrimiento antiadherente. Es importante utilizar una esponja suave y ejercer demasiada fuerza al frotar para no rayar la superficie. Sin embargo, no todos los tipos de sartenes reaccionan igual. En sartenes antiadherentes, como las de teflón o cerámica, la sal puede rayar el recubrimiento si se frota con fuerza. En este caso, se puede dañar la capa protectora y acortar la vida útil del producto. Por otro lado, en sartenes de hierro fundido o acero al carbono, el uso de jabón de lavavajillas puede dañar la capa de curado que protege el metal. Para empezar hay que tener bien medidos estos ingredientes: Con esos elementos se siguen estos pasos para dejar la vajilla impecable: Fabricantes como Westwing explican que, para hacer uso de la mezcla de sal y jabón de forma segura, es recomendable aplicarla de manera puntual, utilizando poca cantidad de sal y siempre con una esponja blanda. Nunca se debe emplear un estropajo metálico, ya que podría rayar la superficie de la sartén y reducir su durabilidad. Para la limpieza habitual, lo más seguro es recurrir únicamente a agua caliente, un poco de jabón de lavavajillas y una esponja suave. La sal debe reservarse únicamente para manchas muy rebeldes o suciedad muy incrustada, evitando así daños en las sartenes y garantizando que se mantengan en buen estado por más tiempo.