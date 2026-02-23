El vinagre es un aliado clave a la hora de mantener limpio el hogar, ya que cuenta con propiedades antibacterianas e higienizantes claves. Existen diversos trucos como el de rociar vinagre en la puerta de la casa que son sumamente efectivos para mantener el hogar alejado de los bichos. El vinagre es un aliado clave para la limpieza del baño, ya que contiene agentes claves para la desinfección como el ácido acético. Este compuesto es clave porque elimina las bacterias que producen olores desagradables. En la misma línea, ayuda a disolver restos minerales de sarro, las cuales son responsables de las manchas amarillas. Su principal beneficio es que es una alternativa menos agresiva que los limpiadores químicos fuertes que suelen venderse en los supermercados. Muchas veces, pueden dejar residuos tóxicos o tener fragancias muy invasivas. En la misma línea, a diferencia de los productos tradicionales, puede ser usado de forma frecuente sin dañar las cañerías y no genera reacciones peligrosas para la salud. Para hacer un uso eficiente el vinagre en el baño se debe tener a mano un rociador lleno de vinagre. Se aconseja aplicar el spray cada tres o cuatro días y dejar actuar entre 30 y 40 minutos. Luego, limpiar con el cepillo común y tirar la cadena. Es importante recordar que no se debe mezclar con lavandina, ya que puede producir gases tóxicos.