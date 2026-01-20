Las sábanas pueden acumular más gérmenes de lo que imaginas, por lo que lavarlas una vez al mes podría no ser suficiente. ¿Qué dicen los expertos? (Imagen: archivo)

El lavado de las sábanas es una tarea que muy a menudo pasamos por alto pero que forma parte fundamental del mantenimiento del hogar. Al hablar del tema, todos los especialistas coinciden en que dormir con la cama limpiaes esencial para nuestra salud y cuidado personal.

La frecuencia con la que cambiamos las sábanas no solamente influye en cuestiones básicas de higiene, sino que repercute en nuestra piel y pelo. Tanto estéticamente como en su salud.

Por eso, un equipo de especialistas se dedicó a estudiar cuál es la frecuencia ideal para cambiar la ropa de cama y cuál es el mejor método para lavarla y garantizar un entorno de descanso óptimo y libre de bacterias y ácaros.

¿Cada cuánto se deben lavar las sábanas?

Un reciente estudio encabezado por Phillip Tierno, microbiólogo de la Universidad de Nueva York, afirmó que se deben limpiar las sábanas por lo menos una vez a la semana .

La periodicidad toma aún mayor relevancia en verano, cuando las temperaturas suben y el cuerpo suda más de lo normal. Durante los inviernos, también se deben lavar con frecuencia, ya que el organismo desprende piel muerta que puede agravar alergias y congestiones.

En caso de las fundas de almohadas, edredones, colchas, mantas y similares se aconseja también lavarlas cada 7 días.

¿Cuál es la mejor manera de lavar las sábanas?

Muchas personas suelen lavar las sábanas junto con las demás prendas de ropa, lo que puede ser perjudicial para la salud. Para ser más eficiente en el lavado se aconseja lo siguiente:

Lavar con agua caliente que esté al menos en 60°C , ya que es más eficaz para eliminar gérmenes, bacterias y ácaros.

, ya que es más eficaz para eliminar gérmenes, bacterias y ácaros. Evitar sobrecargar la lavarropa , lo que dificulta el movimiento adecuado de las sábanas durante el ciclo de lavado

, lo que dificulta el movimiento adecuado de las sábanas durante el ciclo de lavado Utilizar un detergente líquido o en polvo suave y libre de fragancias.

En caso estén manchadas, utilizar un blanqueador de ropa.

de ropa. En caso de ser posible, secarlas al aire libre para evitar restos de humedad.

Parar guardarlas, elegir un ropero limpio y seco que no permita el ingreso de polvo.

que no permita el ingreso de polvo. Dejar airear la cama durante las mañanas antes de ordenarla.

Tres consejos adicionales para un dormitorio sin bacterias ni ácaros

Más allá del lavado regular de las sábanas, existen otras medidas que podemos tomar para garantizar un entorno de descanso óptimo y libre de agentes nocivos. Estos son algunos consejos adicionales: