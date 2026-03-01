El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene durante 2026 un paquete de asistencia sin cargo destinado a jubilados y pensionados, con el objetivo de aliviar gastos cotidianos vinculados a salud, movilidad y cuidado personal. El beneficio incluye insumos médicos y elementos de apoyo que se entregan a través de prestadores adheridos, mediante trámites simples que pueden realizarse de forma digital o presencial con turno previo. La cobertura contempla cinco prestaciones destinadas a necesidades frecuentes entre adultos mayores, sin costo adicional para el afiliado. Está dirigido a personas con inmovilidad prolongada o que permanecen mucho tiempo en cama. Además, ayuda a prevenir úlceras por presión y mejora el descanso. Para solicitarlo se necesita orden médica electrónica (OME). Si no se cuenta con ella, se puede presentar DNI, receta manual y resumen de historia clínica. Pensado para afiliados con movilidad reducida, permite evitar desplazamientos riesgosos dentro del hogar y reduce el riesgo de caídas. Este dispositivo facilita incorporarse o cambiar de posición sin ayuda, especialmente útil en recuperaciones postoperatorias o tratamientos prolongados. PAMI cubre el costo total de lentes recetados, incluyendo armazón y cristales.El afiliado puede elegir lentes para visión cercana, lejana o bifocales sin topes de precio. El programa de Higiénicos Absorbentes Descartables garantiza entrega mensual a domicilio.La cantidad se ajusta al diagnóstico médico y se renueva cada seis meses. El trámite puede iniciarlo el afiliado, un familiar o apoderado, siempre que la documentación esté actualizada. La obra social recomienda verificar datos personales antes de iniciar la solicitud para evitar demoras. A través de la plataforma Mi PAMI, los afiliados pueden: La app se puede instalar en teléfonos Android o iOS o utilizar desde la web oficial. PAMI recuerda que no solicita datos sensibles durante la entrega de insumos ni cobra cargos extra por estos beneficios. Ante dudas, se debe consultar únicamente por canales oficiales.