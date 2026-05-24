Diego Fernández, ingeniero químico: “El bicarbonato y el vinagre no sirven para limpiar la lavadora”.

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Un consejo de limpieza doméstica que circula desde hace años en redes sociales volvió a quedar en el centro de la polémica. Esta vez, el foco está puesto en dos productos muy comunes en el hogar: el bicarbonato de sodio y el vinagre, usados frecuentemente para la limpieza de la lavadora sin evidencia sólida de eficacia.

El tema tomó fuerza luego de las declaraciones del ingeniero químico Diego Fernández, especialista en mantenimiento doméstico, quien advirtió que muchas de las prácticas virales para el cuidado del electrodoméstico no solo serían ineficientes, sino también engañosas para los usuarios que buscan una solución rápida.

En sus explicaciones, el experto detalló qué ocurre realmente cuando estos productos se combinan y por qué su uso podría no generar los resultados esperados en la limpieza de la lavadora, un proceso clave para evitar olores, residuos y fallas a largo plazo.

Lavadora, bicarbonato y vinagre: por qué no funcionan juntos

Según explicó Diego Fernández, la mezcla de bicarbonato y vinagre no tiene el efecto limpiador que muchos creen. En sus palabras: “¿El bicarbonato de sodio y el vinagre sirven para limpiar la lavadora? No. Esto no sirve porque el bicarbonato y el vinagre se neutralizan el uno con el otro”.

El ingeniero detalló que esta reacción química impide que ambos productos actúen de forma efectiva dentro del tambor. Además, aclaró que el bicarbonato por sí solo tampoco logra eliminar residuos acumulados de detergente o cal en el interior del electrodoméstico.

Diego Fernández, especialista en mantenimiento doméstico, advirtió que muchas de las prácticas virales para el cuidado del electrodoméstico no solo serían ineficientes, sino también engañosas.

Incluso el vinagre, ampliamente recomendado en internet, presenta limitaciones. El especialista advirtió: “El vinagre por sí solo sí funciona, pero tendrías que utilizar 2 litros de vinagre industrial y, si es vinagre de cocina, al menos 4 litros”.

De esta forma, se puede inferir que:

El bicarbonato y el vinagre se neutralizan químicamente

No eliminan de forma eficiente la cal ni residuos internos.

El vinagre requiere grandes cantidades para ser efectivo.

Ácido cítrico y limpieza de lavadora: la alternativa recomendada

Frente a estos métodos populares, el especialista propuso una alternativa más eficaz para la limpieza de la lavadora: el ácido cítrico. “Lo que yo te recomiendo usar es ácido cítrico. El ácido cítrico tiene un mayor nivel de acidez que el vinagre, por lo que va a funcionar mejor”, explicó.

Además, destacó una ventaja importante frente a otros productos: “Es menos corrosivo que el vinagre, así que es menos probable que dañe las partes internas de la lavadora”. Esto lo convierte en una opción más segura para el mantenimiento regular del electrodoméstico.

El procedimiento recomendado consiste en una dosificación precisa dentro del tambor para lograr una limpieza profunda sin sobrecargar el sistema.

Usar 4 cucharadas de ácido cítrico en el tambor.

Ejecutar un ciclo largo o de limpieza con agua caliente.

Repetir el proceso cada 3 o 4 meses.

El experto también recomendó hábitos complementarios para prolongar la vida útil del electrodoméstico, como dejar la puerta abierta tras cada lavado, evitar el exceso de detergente y limpiar regularmente el cajón y las juntas donde se acumulan residuos.

Estas prácticas buscan mejorar el rendimiento de la lavadora y prevenir malos olores, humedad y acumulación de suciedad en el uso cotidiano.