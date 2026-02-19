Los recipientes donde se tiran los residuos, tanto en la cocina como en el baño, están expuestos de forma permanente a restos de comida, líquidos y materiales orgánicos. Con el paso de los días, esta acumulación favorece la aparición de malos olores, bacterias y hongos que muchas veces no se eliminan solo con una limpieza rápida. En este contexto, especialistas en higiene doméstica recomiendan un recurso sencillo y económico: aplicar vinagre blanco dentro del tacho para mejorar la limpieza, neutralizar olores y reducir microorganismos sin recurrir a productos químicos fuertes. El vinagre contiene ácido acético, un componente con propiedades antibacterianas y antifúngicas que fueron estudiadas en investigaciones publicadas en Journal of Food Protection y International Journal of Environmental Health Research. Estos trabajos demostraron que puede disminuir la presencia de bacterias comunes en superficies de uso cotidiano. Además de su efecto sobre los microorganismos, los especialistas destacan otros beneficios: Por su bajo costo y facilidad de aplicación, se convirtió en una alternativa práctica para mantener el tacho en mejores condiciones. El procedimiento es simple y no requiere herramientas especiales: Este método puede repetirse una o dos veces por semana, o con mayor frecuencia cuando se descartan restos de comida.